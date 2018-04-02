Saçı Uzun Diye 12 Yaşındaki Öğrenciye 400 Kişinin Önünde..

Çanakkale’de bir öğretmen, 400 kişinin önünde erkek öğrencinin saçına toka taktı. Bu iddia ailelerin tepkisine neden oldu.

Edinilen son bilgilere göre bundan 4 gün önce Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bulunan Gökçeada Ortaokulunda meydana gelen olayda, idiaya göre 30 Mart Cuma günü sabah saatlerinde diğer arkadaşlarıyla birlikte okula girmeye hazırlanan 6’ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki E.K'ya İngilizce Öğretmeni G.U. tarafından saçı uzun olduğu gerekçesiyle durdudu. Saçı uzun diye öğretmen, öğrencinin saçına toka taktı. Aynı saatlerde bayrak bağışı için okula gelen öğrencinin annesi Türkan K. bu durumu gördü. Eşinin durumu bildirmesi üzerine okula gelen çocuğun babası 48 yaşındaki Osman K., oğluna toka takan öğretmene tepki gösterdi.

Anne Türkan K., oğluna yapılan davranışın kabul edilebilir bir davranış olmadığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Cuma sabahı bayrak bağışı için okula gittiğimde gördüğüm manzara karşısında hayretler içinde kaldım. Oğlum bütün okulun karşısında toka takılmış vaziyette duruyordu. Bu olaya dayanamadım ve eşimle paylaştım. Biz davamızın sonuna kadar peşindeyiz"

400 KİŞİNİN ÖNÜNDE..

Baba Osman K. ise olaya verdiği tepkisinde şu ifadeleri kullandı: “Ben sadece oğluma tokayı kimin yaptığını sordum. Bana İngilizce öğretmeninin taktığını söylediler. Ben de İngilizce öğretmeniyle görüşmeye çıktım. 'Siz mi taktınız' dedim. 'Evet, ben taktım. Biz şakalaşıyorduk, eğleniyorduk. Kötü bir amaç yoktu' dedi. Ama olay bize çok ters geldi. 400 kişinin karşısında çocuğu dikip şakalaşmak, eğlenmek nasıl oluyor. Biz hayretlere düştük, şaşırdık. Okul yönetimi de bize çok ters davrandı. Tabii ben de o sinirle haliyle onlara bağırdım, hakarette bulundum. Ama kesinlikle darp olayı olmadı. Yani hakarette bulunduğum için kendilerinden özür dilerim. Aynı şeyi zaten kendilerinden bekliyorum. Çünkü onlar da bana bağırdılar. Olay bu şekilde gerçekleşti. Sonra kendileri suç duyurusunda bulunmuşlar. Haklı onlar, suçlu biziz gibisinden. Bu şekilde süreç devam ediyor"

YUMRUĞUMUZU MASAYA VURMASINI DA BİLİRİZ

Gökçeada İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Konyar ise, okul bahçesinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Cuma günü okulumuzda münferit bir olay yaşandı. Biz haklıyı haksızı aramanın derdinde değiliz. Biz haksızsak zaten hesabını vereceğiz. Amma herkes şunu iyi bilsin, bu bir veliye gelip okulu basıp, terör estirme hakkı asla vermez. Biz bunu asla kabul emiyoruz. Daha da çirkin olanı yine bu velilerimizin sosyal medya da bir linç kampanyaları başlatmaları. Daha da kötüsü ben 20 yıldır burada çalışıyorum. Maalesef adada yaşayan vatandaşların çanak tutması. Arkadaşların hiçbiri yalnız değil. Biz biriz, biz çok güçlüyüz. Arkadaşlar, gerektiği zaman çok sert bir şekilde yumruğumuzu masaya vurmasını biliriz. Bunu herkes iyi bilsin. Ayağını denk alsın"

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