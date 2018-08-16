Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi gazete yayımlanan atamalar sonrası kim hangi göreve getirildi? İşte cevabı...

banner396

Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi gazete yayımlanan atamalar sonrası kim hangi göreve getirildi? İşte cevabı...

16 Ağustos 2018 Perşembe 08:48
Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi gazete yayımlanan atamalar sonrası kim hangi göreve getirildi? İşte cevabı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığı görevlerine Yılmaz Tuna ve Hayri Maraşlıoğlu atanarak görevlendirildi. Resmi Gazete'deki diğer atama kararı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesindeki Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne Kutluhan Taşkın, Bütçe Genel Müdürlüğüne İsa Atçeken, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne Emin Sadık Aydın, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Abdullah Rıdvan Ağaoğlu getirildi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine de Mehmet Cüneyt Genç'in ataması yapıldı.

AA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.08.2018 10:44
Anahtar Kelimeler:
sabah saatlerinde kritik atamalar hangi göreve getirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ehliyet sınav sonuçları açıklandı!
Ehliyet sınav sonuçları açıklandı!
Telefonlarına gelen mseajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS
Telefonlarına gelen mseajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS
Cumhuriyet Savcısı Gözaltına Alındı
Cumhuriyet Savcısı Gözaltına Alındı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim