Saadet Partisi'nden İYİ Parti ile İttifak Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti ve Demokrat parti ile ilkeler bazında bir ittifak olduğunu, fiilen ittifaklın ne zaman olacağının belirsiz olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'ın açıklamalarıyla ilgili konuşan Temel Karamollaoğlu, "İlkerler bazında ittifak olduğunu epey önce biz de söyledik. İlkeler bazında bir ittifak var. İnşallah o fiilen ne zaman olur, nasıl olur, bir şey olur mu, o seçim atmosferine girildikten sonra. Şu anda bir seçim atmosferi var ama seçim kararı alındıktan sonra verilecek bir karardır" ifadelerini kullandı.

Perşembe Günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya geleceğini hatırlatan Karamollaoğlu, ilkeler konusundaki ittifakın parlementer sistem mi olduğuna yönelik kendisine yöneltilen soruyu 'Kuvvetler ayrılığı' şeklinde yanıtladı. Karamollaoğlu, "Parlamenter sistem de olabilir, başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımı sağlanırsa o da olabilir. Mühim olanı icra gücü olan bir yetkilinin karşısında, güçlü bir parlamentonun olmasıdır. Aynı zamanda adalet mekanizmasının kesinlikle yürütmenin ve başkasının etkisi altında kalmamasıdır. Aksi takdirde adalet tecelli etmez." dedi.

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