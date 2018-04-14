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Saadet Partisi'nden Suriye Saldırısına Tepki : Saldırı Tüm Müslümanları Hedef Almıştır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD, Fransa ve İngiltere'nin bugün Esad yönetimine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

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Saadet Partisi'nden Suriye Saldırısına Tepki : Saldırı Tüm Müslümanları Hedef Almıştır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD, Fransa ve İngiltere'nin bugün Esad yönetimine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 17:44
Saadet Partisi'nden Suriye Saldırısına Tepki : Saldırı Tüm Müslümanları Hedef Almıştır

Saldırının İslam ülkelerinin tamamına yapıldığını söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı, yine saldırının gerçekleştirildiği zamana dikkat çekerek Miraç Kandili hatırlatması yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı : "İslam dünyası için mukaddes sayılan gecelerden Miraç Kandili’nde gerçekleştirilen bu saldırı, sadece Suriye’yi değil, bütün müslümanları hedef almıştır.Şüphesiz ki bu durum İslam dünyasına duyulan kin ve nefretin göstergesi olduğu kadar, hedefin sadece Suriye’nin bir parçası değil, Afganistan’dan Yemen‘e bütün İslam dünyası olduğunun en büyük göstergesidir.Sebebi ne olursa olsun bu tür emperyalist müdahaleler coğrafyamıza kan ve gözyaşı getirmekten başka bir işe yaramayacaktır.

Şüphe yok ki coğrafyamızda yaşanan bu tür saldırıların tamamı, İsrail’in işine yaramakta ve Büyük İsrail hedefine hizmet etmektedir.Bu gerçekler ortadayken Bütün İslam alemini ve aziz milletimizi üzen bir gelişme de Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklama olmuştur: “Saldırıyı memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadesi müslümanların yüreğini sızlatmıştır.Bugün yaşadığımız küresel kuşatmaya ancak küresel bir direniş ve İslam ülkelerinin birliği ile karşılık verilebilir. Bu noktada en büyük görev ve sorumluluk da yine İİT dönem başkanı olarak Türkiye’ye düşmektedir.Biz hükümetten ABD şakşakçılığı değil, İslam dünyasına öncülük edecek şahsiyetli bir duruş bekliyoruz." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiSaadet Partisi Genel Başkanı
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