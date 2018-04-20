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Saadet Partisi Genel Başkanı Siyasi Parti Genel Başkanlarıyla Görüşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçim temaslarına başlıyor. Önümüzdeki hafta CHP, İYİ Parti ve HÜDA Par liderleriyle bir araya gelecek Karamollaoğlu'nun seçim ittifakı ve güvenliği meselelerini görüşmek istediği biliniyor.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Siyasi Parti Genel Başkanlarıyla Görüşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçim temaslarına başlıyor. Önümüzdeki hafta CHP, İYİ Parti ve HÜDA Par liderleriyle bir araya gelecek Karamollaoğlu'nun seçim ittifakı ve güvenliği meselelerini görüşmek istediği biliniyor.

20 Nisan 2018 Cuma 16:33
Saadet Partisi Genel Başkanı Siyasi Parti Genel Başkanlarıyla Görüşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gelecek hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HÜDA Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile seçim temaslarında bulunacak.  

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu önümüzdeki hafta seçim trafiği bekliyor. Gelecek hafta CHP, İYİ Parti ve HÜDA Par Genel başkanlarıyla bir araya gelmeye hazırlanan Saadet Partisi Lideri'nin görüşmelerde İttifak, Seçim Güvenliği gibi meseleleri masaya yatıracağı biliniyor.  Seçimlerde İYİ Parti ile Saadet Partisi İttifakına kesin gözle bakılırken, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Partisi ittifakının da gündeme gelebileceği belirtiliyor. AK Parti , MHP ve BBP'de Seçim ittifakı yapması kesinleşen partiler.

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