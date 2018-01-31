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'Rüyama Girip Sapıkça Şeyler Yapıyor' Diyerek İmamı Namazda Bıçaklamış

Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da meydana gelen olayda imamı 7 yerinden bıçaklayan kişinin savunması ortaya çıktı. A.B. isimli kişi, imamın rüyasına girip sapıkça şeyler yaptığını söyledi.

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'Rüyama Girip Sapıkça Şeyler Yapıyor' Diyerek İmamı Namazda Bıçaklamış

Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da meydana gelen olayda imamı 7 yerinden bıçaklayan kişinin savunması ortaya çıktı. A.B. isimli kişi, imamın rüyasına girip sapıkça şeyler yaptığını söyledi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:07
'Rüyama Girip Sapıkça Şeyler Yapıyor' Diyerek İmamı Namazda Bıçaklamış
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İlginç haberin adresi Diyarbakır oldu. Alınan bilgilere göre geçtiğimiz yıl imama saldırarak onu 7 yerinden bıçaklayan kişi ifadesinde ilginç sözlere yer verdi.

17 Temmuz 2017 günü saat 20.00 sularında Dokuzçeltik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kanal Camii'ne gelen A.B. isimli kişi, cemaate namaz kıldıran imam Osman Deniz'i, arkadan yaklaşıp, omzundan, sırtından, göğsünden ve boğazından bıçaklamaya başladı. Toplam 7 bıçak darbesiyle imamı yaralaya A.B. oradan kaçtı, imam Osman Deniz ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan çalışmayla yakalanan A.B. tutuklandı, soruşturma başlatıldı.

13 Yıldan 20 Yıla Hapsi İstendi

Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede A.B.'nin 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, 20 yıldan beri Kanal Camii'nde imamlık yapan Osman Deniz'in, en az 7 bıçak darbesi aldığı, boğazının ön kısmında da kesici alet yaralaması olduğu, hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı bilgilerine yer verildi.

Rüyama Girip

A.B., iddianameye yansıyan ifadesinde ise aynı mahallede oturduğunu belirterek ilginç ifadelere yer verdi. A.B. şu sözleri söyledi: "Cami imamını tanımıyorum. Birkaç kez mahallede gördüm. İmam, 6 aydır rüyalarıma girip, sapıkça şeyler yapıyor ve bana küfür ediyor. Bu nedenle evde bulunan ekmek bıçağını alıp camiye gittim. Namaz kıldıran imamı bıçakladım. Birkaç defa bıçağı vurdum. Tam olarak neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra camii cemaati üzerime geldi. Bu nedenle kaçtım. Bıçağı boş bir tarlaya attım" 

Cezai Ehliyeti Tam

Sanığın savunmasında psikolojik bir rahatsızlığı olmadığını söylediğini belirten savcı, ancak savunma içeriği dikkate alındığında akıl sağlığı yönünden bir şüphe oldğunu ve bu nedenle gözlem altına alınarak rapor alınması için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildiğini söyledi. Alınan raporda şüphelinin cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiğine yer veren savcı, A.B.'nin imam Osman Deniz'i öldürmeyi planladığını söyledi. Şüphelinin belirli bir kurgu dahilinde hareket etmesi dikkate alındığında, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' koşullarının oluştuğunu vurgulayan savcı, A.B.'nin bu suçtan cezalandırılmasını istedi.

İddianame, Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Öte yandan yargılamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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