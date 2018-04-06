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Rusya Enerji Bakanı:  Gerekirse Tek Başımıza Yaparız

Rusya Enerji Bakanı Novak, Rusya'nın başka yatırımcı bulmaması halinde dahi Akkuyu Nükleer Santralini tamamlayacağını söyledi.

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Rusya Enerji Bakanı:  Gerekirse Tek Başımıza Yaparız

Rusya Enerji Bakanı Novak, Rusya'nın başka yatırımcı bulmaması halinde dahi Akkuyu Nükleer Santralini tamamlayacağını söyledi.

06 Nisan 2018 Cuma 14:35
Rusya Enerji Bakanı:  Gerekirse Tek Başımıza Yaparız

Rusya Enerji Bakanı Novak, Rusya'nın başka yatırımcı bulamaması durumunda dahi Akkuyu nükleer santralini tamamlayabileceğini söyledi.  Temeli salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla atılan Akkuyu Nükleer Santraliyle ilgili Rusya2dan açıklama geldi.

Rusya Enerji Bakanı Novak, Rusya'nın projede başka yatırımcı bulamaması halinde dahi üzerine düşen görevi yerine getireceğini ve Nükleer santrali tamamlayacağını söyledi.

Rus Doğalgaz devi Rosatom'a ait bir şirkete atıfta bulunan Novak, "Zaten 3 milyar dolar yatırım yapıldı. Eğer bir yatırımcı bulamazlarsa, bu durum tesisin Akkuyu Nükleer tarafından inşa edileceği anlamına geliyor" dedi. Rosatom, santral projesinde yüzde 49 hisse için Türk yatırımcı ya da yatırımcılar aramayı sürdürüyor. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer santralinde ilk ünite 2023 yılında devreye girecek.

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RusyaRusya Enerji BakanıRusya Enerji Bakanı Novak
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