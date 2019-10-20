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Roketatarlı saldırı: Yaralı Askerlerimiz Var!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 5 asker yaralandı.

Roketatarlı saldırı: Yaralı Askerlerimiz Var!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 5 asker yaralandı.

20 Ekim 2019 Pazar 14:44
Roketatarlı saldırı: Yaralı Askerlerimiz Var!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye gezen askerlerin bulunduğu zırhlı araca teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda roketin isabet ettiği zırhlı araçtaki 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Doğubayazıt Devlet Hastanesi ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan biri Doğubayazıt Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Erzurum'daki hastaneye sevk edildi.

Takviye birliklerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

İHA: IĞDIR'DA HUDUT KARAKOLUNA ROKETLİ SALDIRI

İHA'nın geçtiği habere göre, Iğdır’ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenlenmiş ve yaralı askerlerin olduğu belirtilmişti.

Son Güncelleme: 20.10.2019 14:47
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