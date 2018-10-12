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Rezan ve Mahir Botan Öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Gabar Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda dün etkisiz hale getirilen teröristlerin, Çırav takım sorumlusu Rezan kod adlı Serbest Paksoy ve Gabar beşli yürütme üyesi Mahir Botan kod adlı Selçuk Köse olduğu tespit edildi.

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Rezan ve Mahir Botan Öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Gabar Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda dün etkisiz hale getirilen teröristlerin, Çırav takım sorumlusu Rezan kod adlı Serbest Paksoy ve Gabar beşli yürütme üyesi Mahir Botan kod adlı Selçuk Köse olduğu tespit edildi.

12 Ekim 2018 Cuma 13:41
Rezan ve Mahir Botan Öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Gabar Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda dün etkisiz hale getirilen teröristlerin, Çırav takım sorumlusu Rezan kod adlı Serbest Paksoy ve Gabar beşli yürütme üyesi Mahir Botan kod adlı Selçuk Köse olduğu tespit edildi.

Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 11/10/2018 tarihinde etkisiz hale getirilen iki PKK'lı teröristin, Çırav takım sorumlusu Rezan kod adlı Serbest Paksoy ve Gabar beşli yürütme üyesi Mahir Botan kod adlı Selçuk Köse olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik dün Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından Gabar Dağı Güneyce köyü kırsalında yürütülen "Hançer-2" operasyonu çerçevesinde etkisiz hale getirilen iki teröristin kimliği tespit edildi.

Teröristlerin Çırav takım sorumlusu "Rezan" kod adlı Serbest Paksoy ve Gabar beşli yürütme üyesi "Mahir Botan" kod adlı Selçuk Köse olduğu aktarıldı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı bölgesi Güneyce köyü kırsalında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Hançer-2" operasyonunda dün belirlenen PKK'lı iki terörist ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerle M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 8 şarjör, telsiz ve şemsiye ele geçirilmişti.

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Son Güncelleme: 12.10.2018 15:03
Anahtar Kelimeler:
rezan mahir botan öldürüldü
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