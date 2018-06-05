Restoran Tuvaletinde Skandal: 3 Liseli Kız Makyajlarını Yaparken İçeri Girdi ve..

Son dakika haberi: İstanbul'un Kadıköy İlçesinde mide bulandıran olay yaşandı.

Kadıköy'de bulunan bir fast food restoranında çalışmakta olan Y.A. isimli erkek temizlik görevlisi, kadınlar tuvaletinde makyaj yapmakta olan liseli üç kız öğrenciyi izleyerek mastürbasyon yaparken yakalandı.

Geçtiğimiz Cumartesi meydana geen olayda, Kadıköy'de bulunan bir fast food restoranında, üç kız lise öğrencisi, yemekten sonra kadınlar tuvaletine giderek makyajlarını tazeledi. Kızlar makyaj yaptığı sırada içeriye girip çıkan erkek temizlik görevlisi Y.A. isimli kişi, bir süre sonra tekrar geldi. Kadınlar tuvaletinde temizlik yapıyormuş gibi oyalanmaya başlayan Y.A., ardından kızların çantalarını bıraktığı bölümde durdu ve onları izleyip mastürbasyon yapmaya başladı. Bu şekilde yakalanan temizlik görevlisi, kızların durumu önce restoran yetkililerine, daha sonra ise polise şikayeti üzerine Y.A., gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyete götürülen Y.A., suçlamaları kabul etmedi. Y.A. isimli temizlik görevlisi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın mağduru üç kız arkadaş, adli mücadelelerini sürdürecekleri yönünde açıklama yaptı.

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