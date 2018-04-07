Resmi Yazı Yayımlandı: Artık O İşlem Nüfus Dairelerinde Yapılmayacak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 İlde bulunan kurumlara resmi yazı gönderdi.

Genel merkez tarafından 81 İld ebulunan teşkilatlara gönderilen resmi yazıya göre, il ve ilçe idare kurulları ad/soyadlardaki imla ve yazım hataları için Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu ve Türkçe sözlüğünden yararlanacak.

Kanuni düzenleme imkan vermediği için, mevcut isimlere ikinci veya üçüncü isim eklenmesine veyahut da mevcut iki veya üç isimden birinin çıkarılmasına, il ve ilçe idare kurulları karar veremeyecek

Arapça ve Farsça isimlerin düzeltilmesinde, il ve ilçe idare kurulları karar alabilecek. Örneğin Muhammet ismi Muhammed, Ahmet ismi Ahmed, Zeynep ismi Zeyneb olarak değiştirilebilecek.

İşte o resmi yazı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA