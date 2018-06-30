Resmi Rakamlar Açıklandı! Çorum Nüfusu 527 Bin, 110 Bin 157 İcra Dosyası Var

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kentte 400 bin icra dosyası bulunduğuna yönelik iddiaların gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

Yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'da 400 bin kişi hakkında icra takibi yapıldığına yönelik haberler olduğunu, bu haberler üzerine açıklama yapılmasında fayda görüldüğünü belirten Yurdagül, icradaki dosya sayısının 110 bin 157 olduğunu bildirdi. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı, "Çorum il merkezindeki icra müdürlükleri ile mülhakatımız olan Kargı, İskilip, Osmancık ve Bayat ilçesi icra müdürlüklerinde bugün itibarıyla toplam 110 bin 157 açık dosya bulunmaktadır.

Ağır ceza merkezi olması sebebiyle yargı çevresi yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızdan bağımsız olan Sungurlu ile yargı çevresi bakımından Sungurlu'ya bağlı bulunan Alaca ilçe icra müdürlüklerinde 3 bin 823 açık dosya bulunmaktadır. Anlaşılacağı üzere Çorum il genelinde 400 bin kişi hakkında icra takibi yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Fahrettin Yokuş ile iktidar partisi milletvekilleri arasında Fahrettin Yokuş'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım yüzünden tartışma başlamış, İcradaki sayının 400 bin değil, 110 bin olduğu daha sonra savcılık açıklamasıyla ortaya çıkmıştı.