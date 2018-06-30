Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Resmi Rakamlar Açıklandı! Çorum Nüfusu 527 Bin, 110 Bin 157 İcra Dosyası Var

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kentte 400 bin  icra dosyası bulunduğuna yönelik iddiaların gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. 

banner396

Resmi Rakamlar Açıklandı! Çorum Nüfusu 527 Bin, 110 Bin 157 İcra Dosyası Var

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kentte 400 bin  icra dosyası bulunduğuna yönelik iddiaların gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. 

30 Haziran 2018 Cumartesi 16:07
Resmi Rakamlar Açıklandı! Çorum Nüfusu 527 Bin, 110 Bin 157 İcra Dosyası Var

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kentte 400 bin  icra dosyası bulunduğuna yönelik iddiaların gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. 

Yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'da 400 bin kişi hakkında icra takibi yapıldığına yönelik haberler olduğunu, bu haberler üzerine açıklama yapılmasında fayda görüldüğünü belirten Yurdagül, icradaki dosya sayısının 110 bin 157 olduğunu bildirdi. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı, "Çorum il merkezindeki icra müdürlükleri ile mülhakatımız olan Kargı, İskilip, Osmancık ve Bayat ilçesi icra müdürlüklerinde bugün itibarıyla toplam 110 bin 157 açık dosya bulunmaktadır. 

Ağır ceza merkezi olması sebebiyle yargı çevresi yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızdan bağımsız olan Sungurlu ile yargı çevresi bakımından Sungurlu'ya bağlı bulunan Alaca ilçe icra müdürlüklerinde 3 bin 823 açık dosya bulunmaktadır. Anlaşılacağı üzere Çorum il genelinde 400 bin kişi hakkında icra takibi yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Fahrettin Yokuş ile iktidar partisi milletvekilleri arasında Fahrettin Yokuş'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım yüzünden tartışma başlamış, İcradaki sayının 400 bin değil, 110 bin olduğu daha sonra savcılık açıklamasıyla ortaya çıkmıştı. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
çorum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS TYT Sınav Nasıldı, Kolay Mıydı, Zor Muydu? (2018 YKS TYT SINAV YORUMLARI)
YKS TYT Sınav Nasıldı, Kolay Mıydı, Zor Muydu? (2018 YKS TYT SINAV YORUMLARI)
Ankara Valisi'nden Öldürülen 8 Yaşındaki Eylül ile İlgili Açıklama Geldi
Ankara Valisi'nden Öldürülen 8 Yaşındaki Eylül ile İlgili Açıklama Geldi
MHP'nin Niğde'deki Milletvekili Sonuçlarına İtirazı Reddedildi
MHP'nin Niğde'deki Milletvekili Sonuçlarına İtirazı Reddedildi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim