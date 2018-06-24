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Resmi Gazete'de Yayımlandı! TKK ve Ziraat Bankası Kredi Borçları 1 Sene Ertelendi

Çiftçilerin ve tarım işletmelerin bu sene maruz kaldıkları afetlerden dolayı Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan kredi borçlarının 1 sene ertelendiği duyuruldu.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı! TKK ve Ziraat Bankası Kredi Borçları 1 Sene Ertelendi

Çiftçilerin ve tarım işletmelerin bu sene maruz kaldıkları afetlerden dolayı Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan kredi borçlarının 1 sene ertelendiği duyuruldu.

24 Haziran 2018 Pazar 11:51
Resmi Gazete'de Yayımlandı! TKK ve Ziraat Bankası Kredi Borçları 1 Sene Ertelendi

Çiftçilerin ve tarım işletmelerin bu sene maruz kaldıkları afetlerden dolayı Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan kredi borçlarının 1 sene ertelendiği duyuruldu.

Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı. Bakanlar Kurulu kararına göre, 1 Ocak 2018 tarihinden 31 Aralık 2018'e kadar Türkiye genelinde meydana gelen deprem, rüzgar, yangın, aşırı sıcak zararı ,samyeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi gibi afetlere maruz kalan çiftçilerin Ziraat Bankası ve TKK'ye olan borçları 1 sene ertelendi. Borç erteleme işlemlerinde, hasar tespit komisyonu kararı aranıyor.

Komisyon kararları oy çokluğu ile alınıyor. Çiftçilerin borçlarının ertelenebilmesi için zarar oranının minimum yüzde 30 olması gerekli.

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Son Güncelleme: 24.06.2018 12:01
Anahtar Kelimeler:
çiftçi Son Dakikaçiftçi
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