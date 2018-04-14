Resmi Açıklama Geldi ! 20 Saatlik Su Kesintisi Yaşanacak!

İSKİ'den 20 saatlik su kesintisiyle ilgili resmi açıklama geldi. Su kesintisi yaşanacak yerler ve saatler kpss cafe adresinde. İSKİ'den İstanbul'da yaşanacak su kesintisine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Yapılan duyuruda 16 ile 17 Nisan 2018 tarihleri arasında Güngören, Esenler, Bakırköy, Bağcılar ve Bahçelievler'de kesintiler olacağı belirtildi. Duyuruda şu ifadeler yer aldı :

Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler şöyle:

Güngören: Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı

Esenler: Fatih ve Tuna Mahalleleri

Bakırköy: Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım,Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

Bahçelievler: Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri

Bağcılar: Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri.

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