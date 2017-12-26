Rektörün Dekan Yaptığı Eşi Görevden Alındı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'e yönelik 'önemli kadrolara eş dost yerleştiriyor' iddiaları üzerine harekete geçti.

Türk'ün eşi Prof. Dr. Zeynep Türk Fakültedeki dekanlık görevinden alındı. Yüksek Öğretim Kurulu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ile ilgili 'Önemli kadrolara eş , dost , akrabalarını yerleştiriyor' iddiaları üzerine harekete geçti. Yapılan inceleme sonrasında Türk'ün İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dekanı olan eşi Zeynep Türk görevden alındı.

Bugün, bir başka Rektörle ilgili de iddialar ortaya atılmıştı.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev'in dekan olduktan sonra erkek kardeşi, oğlu ve eşini aynı üniversitede işe aldığı öne sürüldü.

Vatansev'in işe aldığı kardeşinin başvuru yapanlar arasında 4. sırada olduğu, daha sonra düzenlenen sınavda diğer adayların düşük puan almasıyla ilk sıraya girerek işe alındığı öne sürüldü. Dekan, uzman doktor olan eşini de Yard. Doç olarak atamış. Memurlar.net'te yer alan habere göre, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vatansev, dekan olduktan sonra erkek kardeşi, oğlu ve eşini aynı üniversitede işe aldı. 2015 Nisan'da dekan olarak atanan Vatansev'in ilk olarak kardeşi Hakan Vatansev, Konya merkezde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı.

Üniversiteye başvuru yapan 6 aday arasında ALES sıralamasında 4. sırada yer alan Vatansev, üniversite tarafından yapılan sınavda rakiplerini geçti. Vaansev'in önündeki isimler 26 ile 45 puan aralığında sınav sonucu görürken, Vatansev 76 puan alarak rakiplerini geride bıraktı ve üniversiteye girdi. Vatansev'in lisans mezuniyet notu da sınava giren 6 aday arasında 5. sırada. Konya Ticaret Ocası Karatay Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan ve özel bir şirkette çalışan Ali Esad Vatansev'de Kasım 2016 'da Necmettin Erbakan Üniversitesi İnşaat ve Yapı Daire Başkanlığı'na inşaat mühendisi olarak alındı. Dekan Vatansev'in Konya'da özel bir hastanede çalışan eşi, Uzman Dr. Hülya Vatansev 2017 Kasım'da Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına Yard. Doç. Dr. olarak atandı.