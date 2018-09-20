Rektörden aile üniversitesi savunması: 'Evlenmeyin' mi diyeyim?

Çorum Hitit Üniversitesi’nde görevli yaklaşık 30 akademisyenin soyadlarının aynı olması sosyal medyada ‘aile üniversitesi’ yorumlarına neden olmuş ve KPSS Cafe olarak bu durumu okurlarımızla paylaşmıştık. Üniversitenin rektöründen akıllarla dalga geçen bir açıklama geldi.

Hürriyet'in haberine göre, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitede kadroya alınan çalışanların liyakatla işe alındığını savunarak "Karı kocanın birlikte çalışması yasak mı" ifadelerini kullandı. Üniversitede aranan koşulları sağlayan herkesin işe alınabileceğini belirten rektör açık çağrı yaparak, "Buyursunlar gelsinler" ifadesini kullandı.

Rektör Reha Metin Alkan, şunları kaydetti:

"12 yaşındaki bir üniversitenin Antarktika'ya gitmesinin, kendi ekmeğini üretmesinin, teknokent çalışmalarının basında yer almasını ve destek verilmesini istiyoruz. 2011'den beri görevdeyim. 500 kişiyi işe aldım. Bunların içinde iki kişi mahkemeye başvurdu. Onlar da lehimize sonuçlandı. ‘Şöyle olmadığım için üniversiteye alınmadım' diyen kişi ne gerekiyorsa yapsın. Aile birliği denen bir kavram var. Birçok sendika bunların bir araya getirilmesi gerektiğini ısrarla söyler. Karı kocanın birlikte çalışması yasak mı? Burada birbirinizle evlenmeyin demeyi yeni öğrendim.

"Bundan sonra Hitit Üniversitesi'ne gelenler evlenemeyecekler! Demek ki yanlışmış bu. Doktorlar doktorla, öğretmenler öğretmenle evlenebiliyor, aynı dili konuşan insanlar. Kamuya evlenmeyi yasaklayalım o zaman. Biri çıksın desin ki liyakat olmadan birini almışsınız. Evlenenlere evlenmeyin mi diyeyim? Karı koca başvurmuş, ne yapayım almayayım mı? Ayrılıp, boşanın öyle mi gelin diyeyim? Benim 1400 elemanım var. 20-30 kişiyle nasıl genelliyorlar anlamakta güçlük çekiyorum."

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