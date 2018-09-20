Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Rektörden aile üniversitesi savunması: 'Evlenmeyin' mi diyeyim?

Çorum Hitit Üniversitesi’nde görevli yaklaşık 30 akademisyenin soyadlarının aynı olması sosyal medyada ‘aile üniversitesi’ yorumlarına neden olmuş ve KPSS Cafe olarak bu durumu okurlarımızla paylaşmıştık. Üniversitenin rektöründen akıllarla dalga geçen bir açıklama geldi.

banner396

Rektörden aile üniversitesi savunması: 'Evlenmeyin' mi diyeyim?

Çorum Hitit Üniversitesi’nde görevli yaklaşık 30 akademisyenin soyadlarının aynı olması sosyal medyada ‘aile üniversitesi’ yorumlarına neden olmuş ve KPSS Cafe olarak bu durumu okurlarımızla paylaşmıştık. Üniversitenin rektöründen akıllarla dalga geçen bir açıklama geldi.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:09
Rektörden aile üniversitesi savunması: 'Evlenmeyin' mi diyeyim?

Çorum Hitit Üniversitesi’nde görevli yaklaşık 30 akademisyenin soyadlarının aynı olması sosyal medyada ‘aile üniversitesi’ yorumlarına neden olmuş ve KPSS Cafe olarak bu durumu okurlarımızla paylaşmıştık. Üniversitenin rektöründen akıllarla dalga geçen bir açıklama geldi.

Hürriyet'in haberine göre, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitede kadroya alınan çalışanların liyakatla işe alındığını savunarak "Karı kocanın birlikte çalışması yasak mı" ifadelerini kullandı. Üniversitede aranan koşulları sağlayan herkesin işe alınabileceğini belirten rektör açık çağrı yaparak, "Buyursunlar gelsinler" ifadesini kullandı.

Rektör Reha Metin Alkan, şunları kaydetti:

"12 yaşındaki bir üniversitenin Antarktika'ya gitmesinin, kendi ekmeğini üretmesinin, teknokent çalışmalarının basında yer almasını ve destek verilmesini istiyoruz. 2011'den beri görevdeyim. 500 kişiyi işe aldım. Bunların içinde iki kişi mahkemeye başvurdu. Onlar da lehimize sonuçlandı. ‘Şöyle olmadığım için üniversiteye alınmadım' diyen kişi ne gerekiyorsa yapsın. Aile birliği denen bir kavram var. Birçok sendika bunların bir araya getirilmesi gerektiğini ısrarla söyler. Karı kocanın birlikte çalışması yasak mı? Burada birbirinizle evlenmeyin demeyi yeni öğrendim.

"Bundan sonra Hitit Üniversitesi'ne gelenler evlenemeyecekler! Demek ki yanlışmış bu. Doktorlar doktorla, öğretmenler öğretmenle evlenebiliyor, aynı dili konuşan insanlar. Kamuya evlenmeyi yasaklayalım o zaman. Biri çıksın desin ki liyakat olmadan birini almışsınız. Evlenenlere evlenmeyin mi diyeyim? Karı koca başvurmuş, ne yapayım almayayım mı? Ayrılıp, boşanın öyle mi gelin diyeyim? Benim 1400 elemanım var. 20-30 kişiyle nasıl genelliyorlar anlamakta güçlük çekiyorum."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Üniversiteler Aile Şirketine Döndü!..
Üniversiteler Aile Şirketine Döndü!..
Üniversite Kafaya Koymuş, O kişi Her Kimse Kadroya Alınacak!..
Üniversite Kafaya Koymuş, O kişi Her Kimse Kadroya Alınacak!..
Bir Atama Skandalı Daha!..
Bir Atama Skandalı Daha!..
Anahtar Kelimeler:
rektörden aile üniversitesi savunması evlenmeyin mi diyeyim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
CAN 51 dakika önce

Allah belanızı verecek. Atanamayan is bulamayan intihar eden üniversitelilerin elleri 2 yakanizda olsun..Hastaliklarda boğulasınız.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Nur 48 dakika önce

Aile şirketi kurun biseyolmaz öbür taraftada kurarsiniz insAllah aile şirketinizi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Nur 46 dakika önce

Ama maalesef orda torpil yok. Biraz zor daha

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muhammet Güler 6 dakika önce

REKTOR EFENDI MESELE KARI KOCANIN BASVURMASI DEGIL. MESELE KARI KOCADAN BIRININ BU GOREVI ONCEDEN YAPIYOR OLMASI. MESELE BU KARI KOCALARIN SONRADAN AMCA HALA TEYZE DAYI DIYE SULALELERINI ISE ALMASI. MERAK EDIYORUM BU REKTOR ACABA KENDI YAPTIGI IS ICIN YETERI DERECEDE KABILIYETE SAHIP MI.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ebru Gündeş Zarrab'dan hamile kalmaya mı gitti
Ebru Gündeş Zarrab'dan hamile kalmaya mı gitti
13 askere gözaltı
13 askere gözaltı
Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü
Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim