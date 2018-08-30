Rekor Kırıldı : Bedelli Askerliğe Kaç Kişi Başvurdu!..

15 Eylül 2018 tarihinde ilk celp döneminden faydalanacakların silah altına alınacağı bedelli askerlik başvuruları bedelli askerlik tarihinde bir rekora imza atarak 26 gün gibi kısa bir süre içerisinde 405 bini aştı. 3 Ağustos 2018 tarihinde başlayan bedelli askerlik başvuruları 3 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın aktardığı bilgilere göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un askeri kaynaklardan elde ettiği verilere göre verdiği bu rakam, geçmişteki 5 bedelli uygulamasından faydalananların toplam sayısının 3 aylık başvuru süresinin daha ilk ayı dolmadan aşıldığı bilgisini paylaştı.

1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişinin yararlandığı belirtilirken, halen başvuru süreci devam eden son uygulamaya gelen rekor başvuru, 400 bin tahmininin fazlasıyla aşılacağı beklentisine yol açtı. Kulislerde bedelli askerlik başvurularına dair 600 bin rakamı tahmin ediliyor.

21 GÜNLÜK TEMEL ASKERİ EĞİTİM

1 Ocak 1994 tarihinde ve öncesinde doğanların yararlanabildiği bedelli askerlik kanunundan faydalanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin euro ödeyecek. Bedelli askerlikten yararlanmak için yurtiçinden başvuranlar 21 günlük temel askerlik eğitiminiden sonra askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaklar. Yurtdışındakiler ise temel eğitimlerini internet üzerinden online olarak uzaktan tamamlayacaklar.

1987'de 18 bin 433, 1992'de 35 bin 111, 1999'da 72 bin 290, 2011'de 69 bin 73 ve 2014'te de 203 bin 824 vatandaş askerlik hizmetlerini bedelli olarak yapmıştı.

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