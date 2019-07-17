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Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni karar

Beyaz Futbol programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni karar verildi.

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni karar

Beyaz Futbol programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni karar verildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:11
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni karar

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki beşinci duruşmaya, hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı.

Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı ile Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin de aralarında bulunduğu bazı müştekileri ise avukatları temsil etti.

Duruşmada yakalama kararına sanık Kütahyalı'nın avukatının yaptığı itirazın İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiği tutanağa geçirildi.

Müşteki avukatları, sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesini talep ederken sanık avukatı da soruşturma aşamasında dinlenilen tanıkların yeniden beyanda bulunmasını istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme, Kütahyalı hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmetti.

Tanıkların yeniden dinlenilmesi talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İddianamede, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de Beyaz TV'de canlı yayınlanan "Beyaz Futbol" adlı spor programında, kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben sarf ettiği bir sözün, Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Boşnak/Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ve hakkında soruşturma açılan Kütahyalı'nın suçlamaları kabul etmediği kaydedilen iddianamede, tüm delillere göre Kütahyalı'nın "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, bu suçtan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianameyi kabul eden İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmayı 1 Şubat 2019'da yapmıştı. Duruşmaya gelmeyen ve avukatı aracılığıyla Almanya'ya gittiğine yönelik mazeret dilekçesi sunan sanık Kütahyalı hakkında, "Duruşma gününün sanığa 3 ay önceden çağrı kağıdıyla bildirilmesi ve mazeretinin yerinde görülmemesi" gerekçesiyle zorla getirilme kararı çıkarılmıştı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, daha önceki duruşmada hakkında zorla getirme kararı verdiği sanık Kütahyalı duruşmaya katılmadığı için, hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti.

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