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Ragıp Çiçen 'Sorumlusu Kılıçdaroğlu' Deyip , CHP Genel Merkezi Önünde Dehşet Saçmaya Kalktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden battığını iddia eden Heykeltıraş Ragıp Çiçen, CHP Genel Merkezi önünde kendini yakmaya kalkıştı.  Ragıp Çiçen Kimdir?

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Ragıp Çiçen 'Sorumlusu Kılıçdaroğlu' Deyip , CHP Genel Merkezi Önünde Dehşet Saçmaya Kalktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden battığını iddia eden Heykeltıraş Ragıp Çiçen, CHP Genel Merkezi önünde kendini yakmaya kalkıştı.  Ragıp Çiçen Kimdir?

01 Şubat 2018 Perşembe 17:35
Ragıp Çiçen 'Sorumlusu Kılıçdaroğlu' Deyip , CHP Genel Merkezi Önünde Dehşet Saçmaya Kalktı
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'Sorumlusu Kılıçdaroğlu' Deyip , CHP Genel Merkezi Önünde Dehşet Saçmaya Kalktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden battığını iddia eden Heykeltıraş Ragıp Çiçen, CHP Genel Merkezi önünde kendini yakmaya kalkıştı.  

BENZİN VE TÜP DOLU OTOMOBİLLE DEHŞET SAÇACAKTI

CHP Genel Merkezi önünde korku dolu anlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünden 250 kişinin çalıştığı atölyesinin battığını tüm mal varlığını kaybettiğini öne süren heykeltıraş Ragıp Çiçen, içi tiner, benzin ve tüp dolu otomobille CHP Genel Merkezine geldi.

Hızla otomobilinden inen Çiçen, yanında getirdiği çaputları yaktı. Olay yerinde bekleyen polisler duruma derhal müdahele ederek yanan çaputları söndürdü. Çiçen daha sonra arabanın içinde bulunan tineri üzerine döktü ve Kılıçdaroğlu'nun gelmesini, aksi takdirde kendini yakacağını söyledi. Çiçen, etraftaki polisleri de sık sık kendisine yaklaşmamaları , ölümü göze aldığı konusunda uyardı. Çiçen'in bir anlık dalgınlığından faydalanan polis memurları , heykeltıraşın elindeki çakmağı alarak etkisiz hale getirdi. Çiçen , hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de araba üzerinde incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İŞTE O ANLAR

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Son Güncelleme: 01.02.2018 17:45
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