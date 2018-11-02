PTT 55 Bin Kişi Alacak!

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyi 2019 yılında PTT'ye 55 bin personel alınacağını açıkladı. Bu açıklamadan sonra insanlar hangi pozisyona alım yapılacağı, lise mezunlarının başvurup vuramayacağı gibi hususlar merak ediliyor. KPSS CAFE olarak PTT 55 bin personel alımı ile ilgili detayları aktarıyoruz.

PTT tarafından 2018 yılı başlarında 60 bin personel alınacağı belirtilmiş ve ilk etapta 5 bin kişinin istihdam edilmesi için sınav düzenlenmişti. Yapılan sınav sonucunda 5 bin personel işe yerleştirildi. Geriye kalan 55 bin personelin ne zaman alınacağı merak ediliyor.

Yapılacak 55 bin kişilik alım ile PTT bünyesinde 2019 yılında da alımlara devam edileceğini açıklayan Genel Müdür Kenan Bozgeyi '' Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin kişiyi istihdam edeceğiz. İstihdam sayımızla birlikte ekonomimizi de büyütmeye devam edeceğiz'' açıklaması yapmıştı.

PTT tarafından geriye kalan 55 bin personel yine peyderper şekilde alınacak. Yine lise mezunları başvuru yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NASIL OLACAK?

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,

Sağık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,

Emekli olmamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,

Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

HANGİ KADROLARA ALIMLAR YAPILACAK?

Kesin olmamakla birlikte bir önceki 5 bin kişilik alımda alım yapılan pozisyonlara göre alımların yapılacağı tahmin ediliyor. 5 bin kişilik alımların pozisyon dağılımları şöyle olmuştu;

Uzman Yardımcısı 250 kişi

Mimar 20 kişi

Mühendis 200 kişi

Avukat 82 kişi

Gişe ve büro memuru 2625

Tekniker 250 kişi

Postacı 1623 kişi

'PTT ALIMLARINDAN HABERİM OLSUN'

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