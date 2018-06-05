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Prompter Tartışmalarında Yeni Gelişme: Nedeni Açıklandı

Prompter tartışmaları, geçtiğimiz günden bu yana gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bugün gelen son dakika açıklamasında bu tartışmalara açıklık getirildi.

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Prompter Tartışmalarında Yeni Gelişme: Nedeni Açıklandı

Prompter tartışmaları, geçtiğimiz günden bu yana gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bugün gelen son dakika açıklamasında bu tartışmalara açıklık getirildi.

05 Haziran 2018 Salı 14:44
Prompter Tartışmalarında Yeni Gelişme: Nedeni Açıklandı

Geçtiğimiz Pazar günü Diyarbakır'da düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleriyle bir araya geldiği TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmasına ara vermişti.

Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi'nin yerine oturması için ara vermesinin, "prompterin bozulması nedeniyle konuşamadı" şeklinde lanse edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirren Elçi konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Benim sebep olduğum bir meseleden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir kampanyanın başlatılmış olması ayrıca beni üzdü.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kanaat önderleri iftara davet edilmişti. Her bir ilden 2 kişi de temsilci olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın protokol masasında yer almıştık. Beraber yemek yedik, sohbet ettik, ülkenin bazı sorunlarını dile getirdik, müzakere suretiyle hasbihal etme fırsatı bulduk. Kendileri de hüsnü teveccüh gösterdiler, ilgilendiler, dinlediler. Akşam namazı vakti gecikince Cumhurbaşkanımızdan izin isteyerek namaz kılmak için ayrıldım. Ben ayrılırken Sayın Mehdi Eker konuşuyordu. Döndüğümde Sayın Cumhurbaşkanımız konuşuyordu. Doğal olarak 2 binden fazla insanın olduğu yerde hepsi yakından görmek, dinlemek, resim çekmek ister. Bunun için sahneye doğru yoğun bir teveccüh olmuştu. Korumaları da sahnenin ön tarafında hilal şeklinde bir şerit oluşturmuşlardı."

Elçi, korumaların arasından masasına geçmek istediğinde nezaketle, "Hocam konuşma başladı. Önden değil de arkadan dolanıp, gitseniz." denildiğini aktararak, diğer istikametten masasına doğru giderken Erdoğan'ın konuşmasını kestiğini fark ettiğini söyledi. 

"Ben de o an için ne oldu anlamadım. Geldiğimde benim oturduğum sandalyede bir vatandaşın oturduğunu gördüm. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın oturduğu sandalye boştu. Bir an tereddüt ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız bana işaret ederek 'buyurun' dedi. Cumhurbaşkanımızın sandalyesine oturarak, konuşmalarını dinledik." ifadelerini kullanan Elçi, konuşmanın ardından Erdoğan'ın kendilerine doğru yöneldiğini aktardı. 

Elçi, bu sırada Erdoğan'ın kulağına eğilerek, "Hocam korumalar yanlış yaptı. Kusura bakmayın." dediğini belirterek, "Bir alicenaplık gösterdi. Kendisi misafirine yapılan bu muameleyi hoş görmedi ve o süre içerisinde konuşmasını kesti. Arkasından da haddimiz olmayarak bir nevi özür diledi." diye konuştu. 

Yaşanan bu olayın bazı basın yayın organlarında farklı yansıtıldığına dikkati çeken Elçi, şunları kaydetti: 

"Allah bizden herhangi bir haberi aldığımızda hemen inanmamamızı, araştırmamızı istiyor. Özellikle kasıtlı haber yapan medyanın ne kadar büyük bir yanlışta olduğunu gördük. Cumhurbaşkanlığına aday olmuş bir zatın da mitinginde bunu propaganda malzemesi yapması bunun üzerinden rakiplerini vurmaya çalışması ayrıca trajikomik geldi. Doğrusu çok üzüldüm. Hem medya hem siyasetçilerimizin böyle bir duruma düşmesini yadırgadım. Araştırıp, doğrusunu öğrensek hem böyle yalan haberleri yaymış olmayız, böyle tuzaklara düşmüş olmayız." 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
PrompterPrompter NedirErdoğanTayyip Elçi
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