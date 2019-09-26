Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 19°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102618
ALTIN
275.820
DOLAR
5.6826
STERLIN
7.0236
EURO
6.2243
KPSS 70 Puanla Hemşire Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...
En Az Lise Mezunuysanız bu işe başvurabilirsiniz! 15 Bin TL Maaş, Ücrersiz ev, elektirik, su ve dahası...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Devlet güvencesi 150 bin liraya çıkarıldı
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!

Profesör korkutan açıklamayı yaptı! ‘En az 7.2 büyüklüğünde’

İstanbul'da dün meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalar yapan Prof. Dr. Naci Görür, Çekmece gölü altındaki faya dikkat çekerek en az 7.2 büyüklüğündeki depreme gebe olunduğunu söyledi.

Profesör korkutan açıklamayı yaptı! ‘En az 7.2 büyüklüğünde’

İstanbul'da dün meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalar yapan Prof. Dr. Naci Görür, Çekmece gölü altındaki faya dikkat çekerek en az 7.2 büyüklüğündeki depreme gebe olunduğunu söyledi.

26 Eylül 2019 Perşembe 08:38
Profesör korkutan açıklamayı yaptı! ‘En az 7.2 büyüklüğünde’

İstanbul'da meydana gelen depremin öncü mü yoksa faydaki gaz boşalması olduğuna dair birçok uzmandan farklı görüşler geldi. Marmara'daki fay hattı üzerine en derinlikli araştırmayı yapan isimlerden biri olan Prof. Dr. Naci Görür, 4.6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle hayli endişeli.

Sarsıntının Çekmece gölleri altındaki fay kolunu etkileyeceğini düşünün Görür, bu fayın en az 7.2 büyüklüğünde deprem yaratacağını söylüyor. İşte Profesör Naci Görür'ün twitter hesabından yayınladığı harita ve İstanbul depremine ilişkin yazdıkları:

En az 7.2 büyüklüğünde deprem üretir
Orta çukurlukla Çekmece gölleri arasında uzanan fay kolu ilk kırılmasını beklediğimiz faydır. 70-75 km uzunluktadır, kırıldığında en az 7.2 büyüklüğünde deprem üretir. Bu kol kilitlenmiştir. Yani hiçbir hareket belirtisi ve üzerinde deprem yoktu. Bu kol enerji biriktiriyordu. Onun için ilk bunun kırılacağını düşünüyorduk.

7.2'lik depremi tetikleyebilir mi?
Dünkü deprem işte bu kolun en batı ucunda, yani orta çukurluğun hemen doğusunda oldu. Bu nedenle dikkate alınması gereken bir deprem. Söz konusu kolu belli ölçüde etkileyebilecektir. Gerçi olan deprem 4.6 büyüklüğündedir. Açığa çıkarttığı enerji söz konusu koldaki depremi tetikleyebilir mi soru işareti. Ama bu koldaki gerilimi daha da artırdığı kesin.

Gazlar deniz altından kaçıyor
Orta çukurluğun batısında Tekirdağ havzasına kadar uzanan fay kolu üzerinde zaman zaman 4’ten küçük depremler olur. Bu depremleri önemli bir kısmı havza çökelleri içerisinde biriken gaz kaçakları yüzünden olmaktadır. En son yaptığımız araştırmalarda bunu belirledik ve yayınladık. Bu gazlar doğal gaz. Fay Trakya havzasındaki gaz rezervuarlarını kesmiş, dolayısıyla bu gazlar deniz altından kaçıyor.

Dünkü depremle ilgili kafamda kuşku var
Dünkü deprem gaz kaçağı nedeniyle olan bir deprem miydi yoksa fay hareketi sonucu mu oldu onu anlamaya çalıştım. Ancak depremin yeri ve büyüklüğü fay kırılmasına daha uygun ama odak derinliği çok sığ sanki gaz kaçağına işaret ediyor. Bu konu kafamda hala kuşkulu, araştırılması lazım. Tabii şu an bunu araştıracak ekip ve ekipmanımız da yok.

Biz zamanında çok söyledik Marmara’nın tabanına sabit bir gözlem istasyonu kuralım diye. Bunun için DPT ve TÜBİTAK’a projeler verdik, reddedildi. Halbuki AB destekliyordu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
profesör korkutan açıklamayı yaptı az 2 büyüklüğünde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP İl Başkanlığı'na Silahlı Saldırı!
MHP İl Başkanlığı'na Silahlı Saldırı!
Meteoroloji'den Sevindiren Haber!
Meteoroloji'den Sevindiren Haber!
Adanalı genç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti
Adanalı genç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim