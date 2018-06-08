Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Pratisyen Hekimlerde Mecburi Hizmet 2023'e Kadar Kalkacak!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yapılan insan kaynağı çalışmalarına göre 2023 yılında pratisyen hekim açığının ortadan kalkacağını o tarihten sonra pratisyen hekimlerin mecburi hizmetinin kaldırılacağını söyledi.

banner396

Pratisyen Hekimlerde Mecburi Hizmet 2023'e Kadar Kalkacak!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yapılan insan kaynağı çalışmalarına göre 2023 yılında pratisyen hekim açığının ortadan kalkacağını o tarihten sonra pratisyen hekimlerin mecburi hizmetinin kaldırılacağını söyledi.

08 Haziran 2018 Cuma 19:05
Pratisyen Hekimlerde Mecburi Hizmet 2023'e Kadar Kalkacak!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yapılan insan kaynağı çalışmalarına göre 2023 yılında pratisyen hekim açığının ortadan kalkacağını o tarihten sonra pratisyen hekimlerin mecburi hizmetinin kaldırılacağını söyledi.

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katılan ve burada bir de konuşma yapan Demircan, Türkiye'nin son 60 yıl içerisinde bir çok kez darbe ve darbe girişimi gördüğünü belirterek, "Her darbe ülkeyi 10 yıl geri götürür ve götürmüştür de. Türkiye hak ettiği kalkınmışlık düzeyini çoktan yakalayabilirdi ama bu darbeler, teşebbüsler, vesayet baskılarıyla Türkiye maalesef hak ettiği kalkınmayı yakalamada zaman kaybetti." dedi.

Darbe girişimleri ve darbelerin önüne yeni anayasa ile birlikte bir set çekileceğini, yeni hükümet sistemiyle daha iyi bir Türkiye'nin ortaya çıkacağını söyleyen Sağlık Bakanı , seçimlere ilişkin, "24 Haziran'da önümüze iki pusula, bir zarf verilecek. Bu pusulalardan bir tanesi cumhurbaşkanlarının isminin ve resminin olduğu pusula. Orada sorun yok. Orada hep beraber milletimiz tanıdığı, bildiği, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu yere mührü basacak." dedi.  Pratisyen hekim açığıyla ilgili de konuşan Demircan, "Elbette Türkiye'nin hekim açığı var. Ancak gayretlerimiz sayesinde bu 16 yıllık süre içerisinde tıp fakülteleri sayısını arttırdık, tıp fakültelerinde okuyan öğrenci sayısını arttırdık. Uzman sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Ancak 'ha' deyince olmuyor.

Yani bir adım attığınızda pratisyen hekim açısından 6 sene sonra sonuç görüyorsunuz. Uzman hekim açısından ise en az 10-12-13 sene sonra netice alıyorsunuz. Ancak sevindirici durum, şu anda yaptığımız insan kaynağı çalışmalarına göre, 2023 yılında pratisyen hekim açığımız tamamlanmış oluyor, açığımız kalmayacak. O nedenle pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız 2023’te." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
PratisyenPratisyen Hekim Açığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
POLİS AKADEMİSİNDEN BEKÇİ ALIMIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
POLİS AKADEMİSİNDEN BEKÇİ ALIMIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
Sağlık Bakanlığı 18 Bin Sözleşmeli Personel Alımı için Tercih Sürecinde Sona Geliniyor
Sağlık Bakanlığı 18 Bin Sözleşmeli Personel Alımı için Tercih Sürecinde Sona Geliniyor
Çavuşoğlu : Artık Başkalarının Eline Bakan Bir Ülke Değiliz
Çavuşoğlu : Artık Başkalarının Eline Bakan Bir Ülke Değiliz

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim