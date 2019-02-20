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Pompalı Tüfekle Oğlunu Öldürdü! Sebebi İse Şok Etti!

Antalya'ya bağlı Gazipaşa ilçesinde, 75 yaşındaki Fevzi S. akılalmaz bir sebepten dolayı çıkan tartışmada oğlunu öldürdü. Evlat katili olan baba Fevzi S., müziğin sesini kısmasını istediği oğlu Orhan S.'yi pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Orhan S. kurtarılamadı. Baba gözaltına alındı.

Pompalı Tüfekle Oğlunu Öldürdü! Sebebi İse Şok Etti!

Antalya'ya bağlı Gazipaşa ilçesinde, 75 yaşındaki Fevzi S. akılalmaz bir sebepten dolayı çıkan tartışmada oğlunu öldürdü. Evlat katili olan baba Fevzi S., müziğin sesini kısmasını istediği oğlu Orhan S.'yi pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Orhan S. kurtarılamadı. Baba gözaltına alındı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:39
Pompalı Tüfekle Oğlunu Öldürdü! Sebebi İse Şok Etti!

Antalya'ya bağlı Gazipaşa ilçesinde, 75 yaşındaki Fevzi S. akılalmaz bir sebepten dolayı çıkan tartışmada oğlunu öldürdü. Evlat katili olan baba Fevzi S., müziğin sesini kısmasını istediği oğlu Orhan S.'yi pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Orhan S. kurtarılamadı. Baba gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Fevzi S. (75) müziğin sesi nedeniyle tartıştığı oğlu Orhan S.'yi (40) pompalı tüfekle vurarak, öldürdü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Bekar olan ve babasıyla birlikte yaşayan Orhan S., akşam saatlerinde eve geldi. Odasına girip müzik dinlemeye başladı. İddiaya göre baba Fevzi S., yüksek sesten rahatsız olup, oğlunu uyardı. Bunun üzerine baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fevzi S. evde bulunan pompalı tüfeği alıp, oğluna bir el ateş etti. Karnından vurulan Orhan S. kanlar içinde yere yığıldı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Orhan S. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Baba Fevzi S. ise gözaltına alındı. Fevzi S.'nin Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken, Orhan S.'nin cenazesi morga konuldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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