Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Polisten polise sosyal medya operasyonu

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında, Türk bayrağını, Türk milletini, devlet büyüklerini ve emniyet teşkilatını aşağılayıcı, hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden aralarında polis memurlarının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Polisten polise sosyal medya operasyonu

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında, Türk bayrağını, Türk milletini, devlet büyüklerini ve emniyet teşkilatını aşağılayıcı, hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden aralarında polis memurlarının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

14 Aralık 2018 Cuma 20:17
Polisten polise sosyal medya operasyonu

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında, Türk bayrağını, Türk milletini, devlet büyüklerini ve emniyet teşkilatını aşağılayıcı, hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden aralarında polis memurlarının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarından, Türk bayrağını, Türk milletini, devlet büyüklerini, emniyet teşkilatını aşağılayan, manipülasyon yaparak kamuoyunda olumsuz algı oluşturan, kolluk kuvvetlerini tehdit eden ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan, polislerin de aralarında bulunduğu kişilerle ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul, Tunceli, Kahramanmaraş, İzmir ve Antalya'da operasyonlar yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"İllerinde bu paylaşımları yapan şahısların kimliklerinin tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonlar sonucunda, adli makamlara sevk edilen N.Ö. ve S.İ. ile polis memurları S.E. ve R.O. tutuklanmış, U.A. ve İ.I. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, emniyet personeliyle ilgili de ayrıca idari yönden soruşturma başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak sosyal medya üzerinden bu ve buna benzer paylaşımlarda bulunan, teşkilatımız ve devlet kurumlarıyla ilgili toplum üzerinde olumsuz algı oluşturma gayretinde olan, teşkilatımız içerisinde uyum, birlik ve motivasyonu zedelemeye çalışan, kendi personelimiz ve diğer şahıslarla mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.12.2018 23:55
Anahtar Kelimeler:
polisten polise sosyal medya operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisle teröristler arasında çatışma! 1 şehit
Polisle teröristler arasında çatışma! 1 şehit
Murat Özdemir Papağan'a İşkence Etti
Murat Özdemir Papağan'a İşkence Etti
Tren Kazasında Hareket Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı
Tren Kazasında Hareket Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim