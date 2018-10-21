Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Polis'ten HDP'li Vekile Sert Tepki: Devletin Maaşını Alıyorsun Terörist Cenazesine Geliyorsun!

Beraberinde bulunan bir grup ile hain ve bölüüücü terör örgütü PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e güvenlik şube müdürü tepki gösterdi. Şube müdürü Aydeniz'e "Diyarbakır'ın bu kadar çok sorunu var, git onlarla ilgilen" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

banner396

Polis'ten HDP'li Vekile Sert Tepki: Devletin Maaşını Alıyorsun Terörist Cenazesine Geliyorsun!

Beraberinde bulunan bir grup ile hain ve bölüüücü terör örgütü PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e güvenlik şube müdürü tepki gösterdi. Şube müdürü Aydeniz'e "Diyarbakır'ın bu kadar çok sorunu var, git onlarla ilgilen" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

21 Ekim 2018 Pazar 19:17
Polis'ten HDP'li Vekile Sert Tepki: Devletin Maaşını Alıyorsun Terörist Cenazesine Geliyorsun!

Beraberinde bulunan bir grup ile hain ve bölüüücü terör örgütü PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e güvenlik şube müdürü tepki gösterdi. Şube müdürü Aydeniz'e "Diyarbakır'ın bu kadar çok sorunu var, git onlarla ilgilen" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Diyarbakır'da, 1 Ekim 2018 günü kaydedilen video kayıt görüntülerine göre, PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen ve aralarında HDP Milletvekili Aydeniz'in de olduğu gruba polis ekipleri izin vermedi.

POLİSE KORKAKSINIZ DİYE BAĞIRDI

Bu sırada milletvekili Aydeniz, güvenlik güçlerine, "Bu mu terörizm, yoksa benim cenazeye gitmem mi terörizm? Şu yaptığınıza bakar mısınız? Bu kadar korkaksınız." diye bağırdı.

Bunun üzerine güvenlik şube müdürü, Aydeniz'e "Devlet memuruna hakaret etmeyin lütfen. Korkak sizsiniz, devlet memuruyla bu şekil konuşamazsınız." ifadelerini kullandıı.

"DİYARBAKIR'IN BU KADAR ÇOK SORUNU VAR, GİT ONLARLA İLGİLEN"

Aydeniz'in "Beni engelleyemezsiniz. Korkaklık yapıyorsunuz." sözleri üzerine şube müdürü, şunları söyledi:

"Milletvekiliyseniz milletvekilliğinizi bilin ve lütfen geri çekilin. Sen bu şekilde devletin memuruna bağıramazsın. Ben kamu görevlisiyim ve benim bulunduğum hiçbir yerde memuruma hakaret etmene müsaade etmem. Korkak sensin, müsaade etmiyorum. 'Halk' diyorsan halk orada. Madem halkını bu kadar çok düşünüyorsan Diyarbakır'ın bu kadar çok sorunu var, git onlarla ilgilen. Bu ülkenin maaşını alıyorsun, terör örgütü mensubunun cenazesine geliyorsun. Buraya gelip provokatörlük yapma. Terör örgütü mensubunun cenazesine almıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte o görüntüler;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.10.2018 19:51
Anahtar Kelimeler:
polis ten hdp li vekile sert tepki devletin maaşını alıyorsun terörist cenazesine geliyorsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hdp ye sokan 14 dakika önce

Dagdaki itini vurarak olmaz eniği yetiştiren eniği gömenlerinde kafasına sıkmak gerek , bu kahpeyide sallandırmak gerek

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
2 Polis Memuru Feci Şekilde Kaza Yaptı!
2 Polis Memuru Feci Şekilde Kaza Yaptı!
Korkunç Kaza: Araç İkiye Bölündü
Korkunç Kaza: Araç İkiye Bölündü
Akılalmaz kaza: Büşra öğretmen 15 metreden böyle uçtu
Akılalmaz kaza: Büşra öğretmen 15 metreden böyle uçtu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim