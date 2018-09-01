Polisten HDP'li vekile: Seni tanımıyorum

İstanbul'dan sonra İnsan Hakları Derneği ve Kayıp Yakınları'nın Batman ve Diyarbakır eylemleri de valilik makamları tarafından yasaklandı. Diyarbakır'da eylemin yasaklanması ile ilgili yaşanan tartışmada HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik ile bir polis memuru arasında yaşanan tartışma oldukça dikkat çekti. Polis memuru, HDP'li Habip Eksik'e "Seni tanımıyorum" diyerek tepkisini gösterdi.

İstanbul'da Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda yaptığı eylemin yasaklanmasının ardından Batman ve Diyarbakır'da da Kayıp Yakınları'nın eylemi valiliklerce yasaklandı.

Sputnik haber sitesinden Sertaç Kayar'ın haberine göre; Diyarbakır'da kayıp yakınları ve İnsan Hakları Derneği'nin 499'ncı haftasında Koşuyolu Parkı'ndaki Yaşam Hakkı Anıtı önünde düzenlemek istedikleri oturma eylemi, Valilik makamı tarafından yasaklandı. Valilik makamı yasak kararında "İkinci bir emre kadar il merkezimiz ve dış ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde İHD Diyarbakır Şubesi Organizesinde veya bu dernek ile irtibatı yada iltisakı bulunan şahıslar tarafından veya her türlü Siyasi Parti, Sendikalar ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından herhangi bir gün ve saatte açık alanlarda gerçekleştirilebilecek ‘Kayıplar Bulunsun Failler Yargılansın' etkinliği ve aynı konunun devamı niteliğindeki diğer basın açıklaması, oturma eylemi, toplantı vb. her türlü eylem ve etkinliğin yasaklanması…" diyerek, etkinliği yapanlar hakkında adli işlem yapılacağını açık bir dille ifade etti.

HDP'li Milletvekili ; BENİ TANIMAK ZORUNDASIN

Valiliğin yasak kararı ile birlikte kayıp yakınlarının eyleminin yapılacağı Koşuyolu Parkı'nın çevresi polisler ve zırhlı araçlarla ablukaya aldı. Parkta bulunan vatandaşlar, polisler tarafından parkın dışına çıkarıldı. Parkın çevresi ve eylemin yapılacağı Yaşam Hakkı Anıtı önünde de olağanüstü önlemler alındı.

İHD, Diyarbakır Barosu, kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri ile HDP'li milletvekillerinin polis yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonuç vermedi. Yasak kararının ardından kısa bir açıklama yapılarak, kalabalık dağıldı.

Dağılma sırasında bir polis memuru ile HDP Iğdır Milletvekili Eksik kısa süreli sözlü tartışma bulundu. Dağılma sırasında yaşanan tartışmada polis HDP'li Habip Eksik'in bir polis memuruna "Ben milletvekiliyim" demesi üzerine polis memuru "Ben seni tanımıyorum" diyerek cevap vermesi gerginlik yaşanmasına neden oldu. HDP'li Eksik polis memuruna "Beni tanımak zorundasın" diyerek tepki gösterdi. Polis yetkililerinin araya girmesi ile tartışma sona erdi.

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