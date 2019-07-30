Polislerin Tayin Sebebi Whatsapp mı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde görevli 139 polis, geçen günlerde şehrin farklı ilçelerine dağıtıldı. Bu büyük değişikliğin sebebinin ise polislerin bir Whats-App grubunda yaptıkları yazışmalardan kaynaklı olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre, Gasp Büro Amirliği’nde görevli polislerin yer aldığı bir Whats-App grubunda, 31 Mart yerel seçiminin ardından yenilenme kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ilişkin yazışmalar yapıldı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, seçimin yenilenmesini, izinlerini iptal edilmesini eleştiren bazı polislerin, CHP’nin seçim kampanyasında kullandığı, “Her şey çok güzel olacak” cümlesini bu grupta paylaştığı, daha sonra grupta bulunan bir polisin tayininin çıkmasıyla ziyaret ettiği İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a ihbarda bulunduğu iddia edildi. İhbarın ardından Çalışkan’ın da WhatsApp grubunda yer alan 139 polisin görev yerinin değiştirilmesi emrini verdiği öne sürüldü.



Bu yazışmaları da İstanbul Emniyet Müdürü’ne bildirdiği ve hemen ardından ise WhatsApp grubunda yer alan 139 polisin farklı ilçelere dağıtıldığı öne sürüldü. Ayrıca bu WhatsApp grubunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın özel yaşamına ilişkin yazışmalarında yapıldığı da ileri sürüldü.

30 yeni memur

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Gasp Büro Amirliği’nde görevli emniyet amiri, komiser ve polis rütbesindeki 139 personel İstanbul’un farklı ilçe emniyet müdürlüklerine gönderildi. Gerçekleştirilen değişimden sonra tamamen boşalan Gasp Büro Amirliği’ne ilk etapta 30 yeni memurun atandığı öğrenildi.

‘Öfkelenip dağıttı’ iddiası

Bir diğer iddia ise Gasp Büro Amirliği tarafından gasp suçundan bir kişinin gözaltına alındığı. Bu kişinin suçsuz olduğu halde gözaltına alındığı ve olayın üstünün kapatılmasına yönelik girişimlere Mustafa Çalışkan’ın öfkelendiği, böyle bir karar verdiği iddia edildi.

İddialara ilişkin Gasp Büro Amirliği’nden yapılan açıklamada, değişikliğin İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan’ın isteği doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

İlk kez yaşandı...

Polislerin farklı ilçelere dağıtılmasının bir kan değişimi olduğu kaydedilen açıklamada, “WhatsApp yazışmaları gibi bir durum yok. Uzun süredir bir rotasyon yapılmamıştı. Bu bir rotasyon oldu. Daha önceden burda çalışmış kötü bazı niyetli memurlar tarafından bunlar ortaya atılıyor. Daha önceden gasp bürodan bir çok memura soruşturma açıp yolladık. Bu insanlar da boş durmuyor. Enterasan şeyler çıkarmaya çalışıyor. Maalesef enterasan bir toplumuz” denildi.

Olayla ilgili idari inceleme başlatıldığı öğrenildi. Bu olay ile İstanbul Emniyeti’ndeki bir büronun tüm personeli ilk kez dağıtılmış oldu.

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Cumhuriyet