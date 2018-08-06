Polislere Operasyon!.. Çok Sayıda Gözaltı Var!..

Anadolu Ajansı Bursa Temsilciliğinin aktardığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimatla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen ve meslekten ihraç edilmiş 25 polis memurunun yakalanması için sabah saatlerinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, şüpheli polislerden 24'ü belirlenen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin belirlenen adreste bulunmaması üzerine yakalama çalışmaları genişletilerek arama çalışmalarına devam ediliyor.

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