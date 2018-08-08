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Polisler Artık Yerli Haberleşme Sistemini Kullanacak!..

Savunma Sanayi Başkanlığı ve ASELSAN arasında Sayısal Haberleşme Şebekesi Sözleşmesi imzalandı.

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Polisler Artık Yerli Haberleşme Sistemini Kullanacak!..

Savunma Sanayi Başkanlığı ve ASELSAN arasında Sayısal Haberleşme Şebekesi Sözleşmesi imzalandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:44
Polisler Artık Yerli Haberleşme Sistemini Kullanacak!..

Savunma Sanayi Başkanlığı ve ASELSAN arasında Sayısal Haberleşme Şebekesi Sözleşmesi imzalandı.

Türk mühendisleri tarafından ASELSAN'ın imkanlarıyla geliştirilen haberleşme sistemi ilk olarka Ankara, İzmir ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerinde kullanılmaya başlanacak.

Milli kriptolu yani Türkiye'ye özel şifreleme yöntemi ile haberleşmeye olanak tanıyan yeni telsiz haberleşme sistemi polislerin en yakın dostu olacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında imzalanan sözleşme ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara,İzmir ve İstanbul illerinde uçtan uca güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması maksadıyla milli kriptolu DMR (Digital Mobile Radio/Sayısal Mobil Telsiz) Telsiz Sistemi oluşturudu. ASELSAN'da Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli ve milli imkanlarla tamamen özgün olarak geliştirilen DMR Telsiz Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü için ilk etapta 15 şehirde hizmete sunuldu.

İkinci etapta da 7 şehir için daha anlaşma imzalandı. Üçüncü etap olacak Ankara,İzmir ve İstanbul şehirlerinin de tamamlanması ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yaklaşık üçte birinde sayısal haberleşme altyapısına sahip olmuş olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 08.08.2018 13:14
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polisler artık yerli haberleşme sistemini kullanacak
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