Polise Kurşun Yağdırdılar!

Aksaray’da kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi polis memuruna kurşun yağdırdı. Vücuduna 14 kurşun isabet eden polis memuru hastanede tedavi altına alınırken, şüpheliler kaçarak kayıplara karışmayı başardı.

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Aksaray-Ankara karayolunda bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Ajanslara yansıyan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir dolandırıcılık olayıyla ilgili şüpheliler Meryem Ş. ve Orkide E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaydan sonra tutuklanan Orkide E.’nin Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olan eşi Yasin E., tutuklanan eşini cezaevinden kurtarmak için girişimlerde bulunmak üzere dolandırılan şahıslarla buluşarak görüşmek istedi. Aksaray-Ankara karayolunda bulunan bir dinlenme tesisinde randevulaşan polis memuru Yasin E., erkenden gelerek tesiste beklemeye başladı. Bir süre sonra tesise gelen dolandırıldığı iddia edilen ve kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu.

14 KURŞUN İSABET ETTİ

Bacağına 9, dirseğine 1, kasığına 2 ve kalçasına 2 kurşun olmak üzere vücuduna 14 kurşun isabet eden polis memuru Yasin E. ağır yaralandı. Yasin E.’yi yaralayan 3 şüpheli geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı polis memurunu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kayıplara karışan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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