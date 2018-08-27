Polis ve MİT bu araçların peşinde!

2017 yılında plakaları çalınan, ikiz plaka tespiti yapılan ya da sahte plaka kullanan 251 ticari araç hakkında terör eylemlerinde kullanılabileceği yönünde kuvvetli istihbarat alan MİT, araçların plakalarına şerh kaydı düşerek polis ile birlikte bu araçların peşine düştü.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İistihbarat Teşkilatı’nın 2017 yılında yaptığı yoğun çalışmalarda plakaları çalınan, ikiz plaka tespiti yapılan ya da sahte plaka kullanan 251 ticari araç ile ilgili terör eylemlerinde kullanılabileceği yönünde plakalara şerh kaydı düşüldü. Terör kaydıyla POLNET’e girişi yapılan bu araçlarla ilgili İstanbul genelinde MİT ve Polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Vatan'da yer alan habere göre, incelemelerde listede kaydı bulunan araçların birçoğunun gerçek sahibine ulaşıldı. Soruşturmada gerçek kişilerin terör bağlantıları araştırıldı. Terör yönüyle herhangi bir tehdit unsuru algılanmayan şüpheli ticari plaka sahiplerine mağdur olmamaları ve hedefi teke indirmek amacıyla yeni plaka tahsis edilmesi yönünde karar alındı. Kararların uygulanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne alınan kararların onaylı suretleri gönderildi. İlgili birimler arası yapılan görüşmeler neticesinde bir yıl içinde 226 ticari araca yeni plakalar tahsis edildi. Ancak 25 aracın plaka değişimi işlemleri bir türlü yapılamadı.



Başta DEAŞ olmak üzere PKK ve DHKP-C terör örgütlerinin eylem hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine polis ekipleri her uygulamada ellerindeki listede bulunan terör şüphesi ile aranan araçları kontrol etti. Plakalarını değiştiremeyen terör kaydı olan 25 aracın bir çok kez uygulamaya takılması nedeniyle İstanbul’da terör alarmı verildiği öğrenildi. Araçların daha önce incelendiği ortaya çıkana kadar polisin üst seviye terör alarmına geçmesi bir süre sonra güvenlik zafiyetine neden olmaya başladı. Sorun ancak geçtiğimiz mayıs ayında alınan UKOME kararıyla düzeltilebildi. Listedeki 25 sakıncalı araca yeni plakalar tahsis edildi. Polisin şüpheli palakalarla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynaklar : VATAN

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