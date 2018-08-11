Polis Telsizi Anonsu : Şehidimizin İntikamı Alındı

Hakkari Yüksekova'dan Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden 2 pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, polis telsizinden bütün meslektaşlarına anons edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos 2018 tarihinde hain patlama sonucu özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden, 8 polisin yaralanmasına neden olan 2 PKK'lı terörist, jandarma özel harekat ile polis özel harekat ekiplerinin ortaklaşa düzeklendiği operasyonla öldürüldü.

Düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist,sığındıkları mağarada etkisiz hale getirildi.

JÖH ve PÖH'ün düzenlediği operasyon, şehidin mesai arkadaşlarına ve meslektaşlarına telsiz anonsu ile duyurularak' şehidin kanı yerde kalmadı, şehidimizin intikamı alındı' dendi. Anonsta, "Sayın 3310'un anonsunu tekrar ediyorum. 3 Ağustos'ta hain patlama sonucu şehit olan şehit edilen meslektaşımız Recep Emre Yılmaz adına yapılan operasyonda iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Jandarma özel harekat ve polis özel harekat birimlerinin yapmış olduğu müşterek operasyon neticesinde yaralı olan meslektaşlarımızın ve şehit olan meslektaşlarıımızın kanı yerde kalmayıp intikamları alınmıştır" denildi.