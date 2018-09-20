Polis şube şube aradı, son anda engelledi

Cep telefonundan 70 yaşındaki Fikri A.'yı arayan kimliği belirsiz bir şahıs, kendisini polis olarak tanıttıktan sonra, "Kimlik bilgileriniz FETÖ terör örgütünün eline geçmiş. Bu örgüte yönelik operasyon düzenleyeceğiz. Paranızı belirttiğimiz hesaba havale edin" diyerek Fikri A'yı inandırmayı başardı. Görüşmeden sonra Fikri A. evinden çıkıp şehir merkezindeki banka şubesine gitti. Durumun farkına varan Fikri A.'nın yakınları, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi.

Polis ekipleri, Fikri A.'nın hesabının bulunduğu ve gidebileceği banka şubelerini kontrol etti. Ekipler Fikri A.'yı bir banka şubesinde kendisini arayan dolandırıcıların verdiği hesaba 90 bin TL para yatırmak üzereyken durdurdu.

Ekiplerin uyarısı üzerine Fikri A. parayı yatırmadı. Polis, telefon dolandırıcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA