Polis otosunda tecavüze 10 yıl hapis

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde geçen yıl polisin evine bırakma bahanesiyle ekip aracına aldığı P.T. adlı kadın, araçtaki polisler tarafından tecavüze uğradığını iddia etti.

Polis memuru S.E. tutuklanırken, tecavüze göz yumduğu ileri sürülen diğer polis R.Y. serbest bırakıldı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık S.E. ve tutuksuz sanık R.Y. hazır bulundu.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık S.E., müşteki ile cinsel ilişkiye girmediğini ancak aralarında yakınlaşma olduğunu belirterek, olay günü müştekinin kendisinin elini tuttuğunu söyledi.

'BENİM PENCEREMDEN BAKILINCA SUÇ İŞLEMEDİM'

"Benim penceremden bakılınca ben bu suçu işlemedim" ifadesini kullanan sanık S.E. "6 yıllık polis memuruyum. 6 yıldır kadınlar, çocuklar olsun herkese yardımcı oldum. Sadece bir kişinin beyanıyla karşınıza bu şekilde gelmek beni utandırıyor. Böyle bir olayı ben de tasvip etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık R.Y ise "S.E ile müşteki arasında cinsel ilişki gerçekleşmedi, sadece öpüşme boyutunda kaldı. 15 aylık polis memuruyum. Ben meslek hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Olay günü S.E'nin yanında ikinci günümdü. Kendisi benim bir nevi amirim pozisyonundaydı. Bu olayda benim adeta nutkum tutuldu. Olumlu ya da olumsuz bir davranışta bulunmadım. İkimiz de iftira kurbanıyız. Bu olayı tasvip etmiyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kasıt unsurları oluşmadığını belirterek tutuksuz sanık R.Y'nin 'Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım' suçundan beraatine karar verdi. Sanık R.Y 'Suçu bildirmeme' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi.

12 YIL CEZA İYİ HAL İNDİRİMİYLE 10 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan suçun işleniş şekli, özellikleri ile sanığın kastının yoğunluğunun dikkate alarak sanık S.E.'yi 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini de dikkate alarak iyi hal indiriminden cezayı 10 yıl hapis cezasına düşürdü. Ayrıca S.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık R.Y'nin 'Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım' suçundan beraat kararı verilmesine üye hakim muhalefet şerhi koydu. Üye hakim kararında şu ifadelere yer verdi. Sanık R.Y'nin eylemin başından sonuna kadar olay yerinde bulunması dolayısıyla mağdurenin psikolojik direncinin kırılması noktasında diğer sanığın eylemi gerçekleştirmesine yardım ettiği kanaatiyle çoğunluğun beraat yönündeki kararına katılmıyorum.

İddianamede olayın Beylikdüzü'nde 6 Ocak 2018'de meydana geldiği anlatılıyordu. İddianamede S.E.'nin 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isterken, diğer şüpheli R.Y.'nin de 'Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme' ve 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

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