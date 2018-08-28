polis okulu müdürü makam odasında intihar etti

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü 54 yaşındaki Cihan Alagöz, makamında, tabancasını başına ateşleyerek intihar etti.

2015 yılında Trabzon’daki görevinden Samsun’a atanan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Alagöz’ün 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu’ndaki makam odasından, 17.30 sıralarında silah sesi duyuldu. Silah sesini duyan polisler içeri girdiklerinde, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cihan Alagöz’ü başından akkan kanlar içinde buldu. Acil olarak olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, tabancasını başına dayayarak ateşleyen Cihan Alagöz’ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Cihan Alagöz’ün mesai arkadaşları olay yerine gelerek incelemede bulundu. İncelemenin devam ettiği öğrenildi.

3 YIL ÖNCE ATANDI

1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz’ün Çorum’da doğduğu, 1989 yılında Polis Akademisi’nden mezun olduğu ve sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun İl Emniyet Müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin’de uluslararası kuruluşta görev yaptığı öğrenildi. Alagöz’ün, Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü iken, 8 Nisan 2015’te 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne atandığı belirtildi.

CİHAN ALAGÖZ KİMDİR

1964 yılında Çorum’da doğdu. 1989 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. Sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun İl Emniyet Müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin’de Uluslararası kuruluşta (TIPH) görev yaptı.

Trabzon POMEM Müdürü olarak görevine devam etmekte iken 08.04.2015 tarihinde 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atandı ve 16/04/2015 tarihinde görevine başladı. Cihan Alagöz’ün iki çocuğu vardı.

Kaynaklar; Hürriyet - TR Haber - Haber7