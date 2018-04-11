Polis Memurunun Öğretmenlere Saldırı Olayında Flaş Gelişme

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Bir ilkokul müdürü ile müdür yardımcısı, öğrencilerden birinin velisi olan polis memuru tarafından silahla yaralandı.

Ednilen son dakika bilgilerine göre, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'na gelen polis memuru 45 yaşındaki İlhan Ö., okul müdürü Tülay Taş ve müdür yardımcı Sinan Delibaş'a silahlı saldırıda bulundu.

Yaşanan feci olay sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. ölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini burada yaptıkları yaralıları hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ise şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada, eğitim öğretime ilkokulda bir günlük bir ara verildi ve okulun öğrencileri evlerine gönderildi

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru İlhan Ö. (45) okulda öğrenim gören çocuklarına kötü muamelede bulunulduğu iddiası ile okul müdürü Tülay Taş ve müdür yardımcısı Sinan Delibaş'ı bacaklarından vurmuş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Anılan polis memuru kullandığı silahla birlikte görevlilerimiz tarafından gözaltına alınmıştır."

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Olayın hemen ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, ayrıca idari soruşturma başlatılarak polis memurunun açığa alındığı ve müfettiş görevlendirilmesi yapıldığı bildirildi.

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