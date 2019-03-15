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Polis Memuruna Hayatının Şokunu Yaşatan Olay!

Uşak’ta yaşanan olay yürekleri sızlattı. Liselilerin kullandığı 3 motosikletin çarpışması sonucu bir lise öğrencisi hayatını kaybetti. Daha sonra olay yerine gelen polis ölen kişinin kendi oğlu olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.

Polis Memuruna Hayatının Şokunu Yaşatan Olay!

Uşak’ta yaşanan olay yürekleri sızlattı. Liselilerin kullandığı 3 motosikletin çarpışması sonucu bir lise öğrencisi hayatını kaybetti. Daha sonra olay yerine gelen polis ölen kişinin kendi oğlu olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.

15 Mart 2019 Cuma 01:21
Polis Memuruna Hayatının Şokunu Yaşatan Olay!

Ajanslara yansıyan bilgilere göre Uşak-İzmir Karayolu üzerinde Desan Sitesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Uşak Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden olduğu açıklanan  Enes K. yönetimindeki 4 EK 033 plakalı motosiklet aynı okuldan arkadaşı olan 11. sınıf öğrencisi olan U.D.’nin (17) kullandığı 64 AAB 371 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen ve bir lisede 11. sınıf öğrencisi olan N.B.T.’nin sürdüğü plakası motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Yaşanan korkunç kaza sonrasında çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi incelemelerde bulundu.

Kazada, hayatını kaybeden gencin babası olan ve olay yerine görevli olarak giden polis memuru babası Fatih K., oğlunun ölen kişinin kendi oğlu olduğunu öğrenince sinir krizleri geçirdi.

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