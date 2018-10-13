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Polis Memuru PKK'lı Çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 28 yaşındaki polis memurunun, sosyal medya hesabından hain ve bölücü PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Görevli polis, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Polis Memuru PKK'lı Çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 28 yaşındaki polis memurunun, sosyal medya hesabından hain ve bölücü PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Görevli polis, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 22:40
Polis Memuru PKK'lı Çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 28 yaşındaki polis memurunun, sosyal medya hesabından hain ve bölücü PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.  Görevli polis, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS MEMURU PKK'LI ÇIKTI!

Sosyal medya hesabından hain ve bölücü PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen görevli polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, PKK terör örgütü soruşturması çerçevesinde terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle dün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru gözaltına alındı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı tespit edilen 28 yaşındaki polis memuru Oktay B.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar incelemeye alındı. Genç polisin, hesabından PKK övücü paylaşımlar yaptığı, örgüte mahsus bayrakla fotoğraf çektirdiği paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savıclık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifadesine başvurulan Oktay B, hesabın kendisine ait olduğunu kabul ederek paylaşımlarından dolayı pişman olduğunu ifade etti. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen polis memuru, örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç polis ve ilişkili olduğu kişiler hakkındaki soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

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