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Polis memuru nişanlısıyla yaptığı görüşme sonrasında intihar etti!

Muğla'da telefonda nişanlısı ile tartışan 1,5 yıllık polis memuru, tabancasını başına dayayıp tetiği çekti.

Polis memuru nişanlısıyla yaptığı görüşme sonrasında intihar etti!

Muğla'da telefonda nişanlısı ile tartışan 1,5 yıllık polis memuru, tabancasını başına dayayıp tetiği çekti.

07 Temmuz 2019 Pazar 01:20
Polis memuru nişanlısıyla yaptığı görüşme sonrasında intihar etti!

Muğla'da, nişanlasıyla tartışan 1,5 yıllık polis memuru Kaan K. (27), tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

TARTIŞMANIN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Olay, saat 14.00 sıralarında, Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Ferayi Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında oturan 1,5 yıllık polis memuru Kaan K., iddiaya göre, nişanlısıyla telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Kaan K., tabancasını başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyanlar, durumu polise bildirdi.

MESLEKTAŞLARI, POLİS MEMURUNU KANLAR İÇİNDE BULDU

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin kapısını çaldı, ancak açan olmadı. Bunun üzerine ekipler, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdiklerinde, salonda meslektaşları Kaan K.'yi kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Kaan K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından polis memurunun cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

OLAYI ÖĞRENEN NİŞANLISI HASTANEYE KALDIRILDI

Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, olay yerine gelip, incelemelerde bulundu. Kaan K.'nin ölüm haberini alan meslektaşları, gözyaşı döktü.

Olayı öğrenen nişanlısının ise rahatsızlandığı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

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