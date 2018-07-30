Polis Memuru, Karakolda Polisin Boğazını Keserek Öldürdü!...

Günün dehşet veren haberi Malatya'dan geldi. Bir polis memuru karakolda tartışıp kavga ettiği polis arkadaşının boğazını keserek öldürdü.

Yaşanan korkunç olay, bu sabah saatleri 08:15 sularında Malatya Meydanbaşı Mahallesinde konuşlandırılmış Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde meydana geldi. Polis Merkez'inde görevli olan iki polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkna tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada polis memurlarından birisi bıçakla meslektaşının boğazını kesti.

Boğazı kesilen polis memuru ağır yaralı olarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memuru, doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Meslektaşının, mesai arkadaşının boğazını kesen polis memuru, silah arkadaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.