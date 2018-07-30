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Polis Memuru, Karakolda Polisin Boğazını Keserek Öldürdü!...

Günün dehşet veren haberi Malatya'dan geldi. Bir polis memuru karakolda tartışıp kavga ettiği polis arkadaşının boğazını keserek öldürdü.

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Polis Memuru, Karakolda Polisin Boğazını Keserek Öldürdü!...

Günün dehşet veren haberi Malatya'dan geldi. Bir polis memuru karakolda tartışıp kavga ettiği polis arkadaşının boğazını keserek öldürdü.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:52
Polis Memuru, Karakolda Polisin Boğazını Keserek Öldürdü!...

Günün dehşet veren haberi Malatya'dan geldi. Bir polis memuru karakolda tartışıp kavga ettiği polis arkadaşının boğazını keserek öldürdü.

Yaşanan korkunç olay, bu sabah saatleri 08:15 sularında Malatya Meydanbaşı Mahallesinde konuşlandırılmış Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde meydana geldi. Polis Merkez'inde görevli olan iki polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkna tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada polis memurlarından birisi bıçakla meslektaşının boğazını kesti.

Boğazı kesilen polis memuru ağır yaralı olarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memuru, doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Meslektaşının, mesai arkadaşının boğazını kesen polis memuru, silah arkadaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.07.2018 11:40
Anahtar Kelimeler:
MalatyaPolis Memuru
Yorumlar
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Kadın 37 dakika önce

Şaşırmadım

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Can 22 dakika önce

Ulan ne oluyor bu polislerimize,askerlerimize. Acilen şartları düzeltilmeli esnetilme yapilmayi iyileştirilmelidirler. Hepsi sokaklarda barut gibi gezer oldu. Allah yardimcilari olsun.

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burak 3 dakika önce

Allah sabir versin ailesine cok kotu bir durum bu

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