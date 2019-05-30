Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90012
ALTIN
243.440
DOLAR
5.8818
STERLIN
7.4091
EURO
6.5499

Polis Memuru, Beylik Tabancasıyla İntihar Etti

Edirne'de iddiaya göre sevgilisinin ayrılmak istediği polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti. Ağır yaralanan polis memuru Y.K. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis Memuru, Beylik Tabancasıyla İntihar Etti

Edirne'de iddiaya göre sevgilisinin ayrılmak istediği polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti. Ağır yaralanan polis memuru Y.K. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

30 Mayıs 2019 Perşembe 21:14
Polis Memuru, Beylik Tabancasıyla İntihar Etti

Polis memuru canına kıydı. Sevgilisinin ayrılmak istediği polis memuru beylik tabancasıyla intihara kalkıştı.

Ağır yaralı olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAŞANAN OLAYIN AYRINTISI

Olay, öğle saatlerinde Şehit Bekir Matrak Apartmanı 22\B Blok'ta bulunan polis lojmanlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir birlikte olan S.P. ve polis memuru sevgilisi Y.K. aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle tartıştı.

Genç kadının ayrılma talebine olumsuz karşılık veren genç polis memuru, 'Eğer benden ayrılırsan kafama sıkarım' diyerek intihara kalkıştı.

Kapıkule ve Pazarkule Sınır Kapıları'nda gümrük polisi olarak görev yapan ve yaklaşık 4 yıldır Edirne'de bulunan polis Y., beylik tabancası ile başına bir el ateş etmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen, polis memuru Y.K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokak röportajında 'Kafa keserim' diyen kişi sınır dışı edilecek
Sokak röportajında 'Kafa keserim' diyen kişi sınır dışı edilecek
Patron'dan Çalışanlara Dayak
Patron'dan Çalışanlara Dayak
300 Bin Kişi Açık Havada Teravih Namazı Kılacak!
300 Bin Kişi Açık Havada Teravih Namazı Kılacak!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim