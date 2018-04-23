Polis Kıskıvrak Yakaladı: 2 Yengesi ile Birlikte Eve Girip..

Flaş haber Kocaeli'den geldi. Edinilen son bilgilere göre bire kişi, yengeleri ile birlikte hırsızlık yaparken yakalandı.

İzmit Karabaş Mahallesi'nde, geçtiğimiz 13 Nisan günü kapısı tornavida ile açılan ve evinden 25 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 20 Nisan günü ise Derince Yavuz Sultan Mahallesi'nde aynı yöntemle bir evden 2 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı ekiplere geldi.

Derince'de gerçekleşen hırsızlık sırasında apartman sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızların bulunduğu aracı takip etmeye başladı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip sonucu, aracı Dilovası'nda durdurarak Ü.Ç. ile ağabeylerinin eşleri olan Ç.Ç. ve D.Ç. gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ü.Ç. ve yengesi Ç.Ç. tutuklanırken, D.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA