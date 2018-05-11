Polis Alımı Sınav Sorularını Çalan Şüpheliler Yakalandı

Polis Akademisi sorularını çalarak usulsüz şekilde polis alımlarının yapılmasını sağlayan kişiler gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 2012 yılında Türkiye genelinde gerçekleştirilen Polis Akademisi giriş sınavı sorularının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensupları tarafından sızdırılmasına ilişkin inceleme derinleştirildi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 8'i yakalandı.

Başsavcılık tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ mensuplarının, 2012 yılında yapılan Polis Akademisi giriş sınavında, yazılı sınav öncesinde yasa dışı yollardan sınav sorularına eriştiği ve bu soruları çalarak örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada bu kişiler hakkında gözaltı kararının verilmesinin üzerinden Emniyet ekipleri harekete geçti. Başsavcılığın verdiği talimatla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, Polis Akademisine yerleşen öğrencilere mahrem abilik yapan, bazıları Bylock kullanıcısı 21 şüpheliden 8'ini gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar şüphelilerin önce sağlık kontrolünden geçirileceği ve ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sınav sorularını alarak Polis Akademisine yerleşen 269 şüpheli öğrenci hakkında daha önce işlem yapılmış ve haklarında kamu davası açılmıştı.

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