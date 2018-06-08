POLİS AKADEMİSİNDEN BEKÇİ ALIMIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Başvuru Yapan Adaylar için Önemli Duyuru

8/06/2018 tarihinde ön başvuruları başlayan 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Şehit veya Vazife Malulü eş veya çocuğu olmadığı halde, başvuru ücretini yatırmadan başvuru ekranından yanlışlıkla “Şehit veya Vazife Malulü yakınıyım” kısmını işaretleyerek başvuru yapan adaylar olduğu anlaşılmıştır.

Bu adayların başvurularını güncelleyebilmeleri için ek’te sunulan dilekçeyi doldurarak 0 (312) 462 87 29 fax numarasına 08/06/2018 ile 18/06/2018 tarihleri arasında göndermeleri gerekmektedir. Dilekçe gönderdikten sonra başvuru sisteminden adayların başvurusu silinecektir. Başvuru ücretini yatırdıktan sonra adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Tüm adayların başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okumaları ve belirtilen açıklamalara göre başvuru yapmaları gerekmektedir.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ