Polis Akademisi'nden 2 Haber Sitesine Soruşturma!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından "Polis Akademisi'nde Örtülü İbadet" isimli haber ile ilgili Aydınlık Gazetesi'ne ve Ülkü Haber isimli haber sitesine soruşturma açıldığı duyuruldu.

Konu ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan basın bildirisi şöyle;

04.02.2019 tarihli Aydınlık Gazetesinde “Polis Akademisinde Örtülü İbadet” başlıklı haber sonrasında ivedilikle gerekli inceleme-soruşturma başlatılmıştır. Akabinde, 07.02.2019 tarihinde Ülkücü Haber adlı internet sitesinde aynı fotoğraflarla benzer içerikte ikinci bir haber daha çıkmıştır. Yapılan inceleme-soruşturma kapsamında fotoğraflarda geçen yerin Polis Akademisi Mescidi olmadığı, depo olarak kullanılan bir yer olduğu anlaşılmıştır.

Haberlerde geçen fotoğrafların analizi yapıldığında; 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 2016 yılı başlarında, tertip şeklinde bir mizansen oluşturmak suretiyle yer ve kişinin hazırlandığı, bu kişinin yüzünün tanınmayacak şekilde kapalı olduğu, fotoğrafların çekim tekniğinden farklı açılardan gizli çekim süsü verilmeye çalışılarak hazırlandığı anlaşılmıştır. Ayrıca, fotoğrafta geçen kişi veya kişilerin öğrenci mi yoksa personel mi olduğu da net olarak tanımlanamamıştır. Bu mizansenvari çekimleri yapan kişi veya kişilerin 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı oldukları gerekçesi ile Akademiden gönderilen veya KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılarak ilişiği kesilen kimselerden olabileceği değerlendirilmektedir.

Gerçekle ilgisi olmayan bir hususun haberleştirilmesinin nedeni Kurumumuzca anlaşılamamıştır. Öte yandan, habere konu edilen bir hususun Basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilebilmesi için haberin gerçek ve güncel olması gerekir. Bu kapsamda söz konusu haberlerde basının gerçeği araştırma yükümlülüğüne aykırı bir tutum sergileyerek ve Kurumuzla hiçbir temasa geçmeden bu şekilde gerçek dışı olduğu anlaşılan bir haber yapmak suretiyle “özen yükümlülüğü” ne de aykırı hareket edildiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, habere konu fotoğraflar çekildikten üç yıl sonra servis edilerek kitaplaştırılması ve haberleştirilmesi manidar bulunmuştur. Bu şekilde gerçekle ilgisi olmayan bir konunun haber yapılmak suretiyle Kurumumuzun itibarı zedelenmeye çalışılmıştır. Konu hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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