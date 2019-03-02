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PÖH'leri Taşıyan Araç TIR'la Çarpıştı! Yaralı Polisler Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Artvin'deki mitinginde görevli polislerin içerisinde bulunduğu pikap, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 HD 0117 plakalı tır ile çarpıştı.

PÖH'leri Taşıyan Araç TIR'la Çarpıştı! Yaralı Polisler Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Artvin'deki mitinginde görevli polislerin içerisinde bulunduğu pikap, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 HD 0117 plakalı tır ile çarpıştı.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:52
PÖH'leri Taşıyan Araç TIR'la Çarpıştı! Yaralı Polisler Var

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'deki mitinginde görevli polislerin içerisinde bulunduğu pikap, Artvin-Hopa karayolunun Cankurtaran tüneli girişinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 HD 0117 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, araç içerisinde bulunan polis memurları Metin Y, Mert D, Metin İ, Kaya P. ile Furkan A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.03.2019 10:28
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