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PÖH'leri Taşıyan Zırhlı Araç Devrildi

Giresun'da teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için devam eden operasyonlara katılmak için yola çıkan zırhlı polis aracı, toprak kayması nedeniyle kaza yaptı.

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PÖH'leri Taşıyan Zırhlı Araç Devrildi

Giresun'da teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için devam eden operasyonlara katılmak için yola çıkan zırhlı polis aracı, toprak kayması nedeniyle kaza yaptı.

03 Nisan 2018 Salı 21:56
PÖH'leri Taşıyan Zırhlı Araç Devrildi

Son dakika haberi Giresun'dan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Giresun'da PÖH'leri taşıyan zırhlı araç devrildi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

Bölgeden edinilen son dakika bilgilerine göre Giresun'a bağlı olan Yağlıdere ilçesinin kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden arama tarama faaliyetlerine katılmak için yola çıkan özel harekat polislerinin (PÖH) bulunduğu zırhlı araç, Şabanlı mevkisine geldiğinde, yolda toprak kayması oldu. Yolda meydana gelen toprak kayması nedeniyle PÖH'leri taşıyan araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, araçtaki iki özel harekat polisi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisleri ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırdı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaPöhGiresun Haber
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