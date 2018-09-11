PKK'ya Kış Darbesi!..

Hain ve bölücü terör örgütü PKK ile mücadelede yıllardır uygulanan ‘bekle, operasyon yap’ taktiği yerine ‘her noktada, her şartta operasyon’a geç' taktiğiyle harkete geçilmesiyle örgüte büyük darbe vuruldu. Türkiye içinde PKK’lı teröristlerin toplanıp saldırı planlarını yaptığı kamplara operasyonlar başlatıldı. Bu operasyonların ardından PKK’lıların ‘kış üslenmesi’ne geçemediği, kışı geçirdikleri birçok kampı terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un aktardıklarına göre; 2018 yılının ilk 8 ayında yapılan operasyonlarda PKK’nın kullandığı 788 sığınak, barınak ve mağara imha edildi. İmha edilen yerlerde toplam 43 ton 510 kilo bulgur, çay, fasulye gibi yaşam temel malzemeler ile tıbbi ilaçlar ele geçirildi.

PKK’nın Türkiye içinde kış üstlenmesi yaptığı, kırsal alandaki kamplarının bulunduğu Hakkâri Çukurca Kaletepe, Yüksekova kırsalı, Cudi-Gabar-Silopi, Ağrı Tendürek-Doğubayazıt, Diyarbakır Lice-Kulp-Şenyayla, Tunceli-Ali Boğazı, Ovacık kırsalı ile Bingöl’de Genç ve Van-Saray-Özalp-Başkale’de komando birlikleri, Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât ekipleri geçici üs bölgeleri oluşturdu. Güvenlik birimlerinin yaptığı istihbarat çalışmasında, karadan ve havadan başlatılan operasyonlarla Türkiye içinde büyük darbe alan PKK örgüt üyelerinin, sınır dışına doğru kaçmak zorunda kaldığı istihbaratına erişildi. Bugüne kadar Türkiye içinde 3 ila 5 bin arasında silahlı örgüt üyesi barınırken, 2018 yılında yürütülen başarılı operasyonlarla bu sayının 700’e kadar indiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü kararlı terörle mücadelenin ardından önemli kayıplar veren örgütten kaçışların hızlandığı belirtildi. Operasyonlarda yurtiçindeki çok sayıda sözde üst düzey yöneticisi öldürülen PKK’da bazı teröristlerin silah ve mühimmatlarını dağlık alana gizleyerek örgütü terk edip, büyük şehirlere kaçtığı da belirlendi. Operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı’nın “aranan teröristler listesi”nin ‘kırmızı kategorisi’de yer alan ve başına 4 milyon lira ödül konulan 11 PKK elebaşısı da öldürüldü.

Daha önceleri PKK'nın sözde üst düzey yönetici konumundaki teröristlerin sağ ele geçirilmesi gibi önemli bir husus varken yürütülen başarılı operasyonlar sonucu etkisini yitiren PKK'da karşılık veren teröristleri sağ ele geçirme gibi bir kaygı güdülmüyor. Yerleri ve saklandıkları bölgeleri istihbarattan gelen bilgiye göre değerlendirdikten sonra yapılan operasyonla yer bir eden TSK ve Emniyet mensupları kararlı mücadeleye devam ediyorlar.

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