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PKK'ya Ağır Darbe: Medya Öldürüldü!

Mardin'e bağlı Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin örgütün sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulu üyesi “Medya” kod adlı E.K. olduğu tespit edildi.

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PKK'ya Ağır Darbe: Medya Öldürüldü!

Mardin'e bağlı Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin örgütün sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulu üyesi “Medya” kod adlı E.K. olduğu tespit edildi.

30 Eylül 2018 Pazar 18:41
PKK'ya Ağır Darbe: Medya Öldürüldü!

Mardin’e bağlı Nusaybin'de gerçekleştirilen operasyonda biri hain ve bölücü terör örgütü PKK’nın sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulu üyesi “Medya” kod adlı E.K. olmak üzere 2 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi. E.K. adlı teröristin birçok terör eylemi içinde aktif rol oynadığı ve bölgede faaliyet yürüten en eski terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği belirtildi.

MARDİN VALİLİĞİ'DEN AÇIKLAMA!

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi kırsal kesiminde faaliyet yürüten hain ve bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla bugün İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği ifade edilerek, “Ölü olarak ele geçirilen ‘Medya’ kod adlı E.K. isimli bölücü terör örgütü mensubunun örgütün sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulunun üyesi olduğu, 1992 yılından itibaren terör örgütünün içinde yer aldığı, birçok terör eylemi içinde aktif rol oynadığı, bölgede faaliyet yürüten en eski terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için bölgede operasyonlar tüm kararlılığıyla sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 30.09.2018 20:27
Anahtar Kelimeler:
pkk ya ağır darbe medya öldürüldü
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Adanalı 2 saat önce

Helikopterlerimiz üstümüzden gecerken dua etmiştim Allah kabul etti demek :)

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